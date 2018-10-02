MaviBahçe Gastronomi Festivali 5 Ekim'de başlıyor

Kente canlılık katan organizasyonlara imza atan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 5-6-7 Ekim tarihlerinde Gastronomi Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Ünlü şeflerden yemek tarifleri, tadımlar, konserler, film ve belgesel gösterimleriyle festival,katılımcılara farklı bir deneyim yaşatacak.

Geleneksel hale gelen MaviBahçe Gastronomi Festivali, dopdolu bir programla geliyor. Sektörün önde gelen isimlerinin söyleşilerinin yoğun olacağı bu festivalde, katılımcılara Ege lezzetleriyle sağlıklı yaşam üzerine önemli bilgiler sunulacak. Ünlü Şef Rafet İnce; Chef'in Sağlıklı Masası'nda yeteneklerini sergilerken , Detox ve Sağlık Yaşam Danışmanı Gül Kaynak ‘Beslenmede En son Akım; Çiğ Vegan' konusunu, Ünlü Fitness Eğitmeni Murat Bür, ‘Hareketsizlik ve Sonuçları' isimli söyleşisinde önemli bilgiler verecek. Diyetisyen Beyza Kuşçu, son günlerin en çok konuşulan konularından ‘Popüler Diyetler ve Doğru Bilinen Yanlışlar' konusunda ziyaretçileri bilgilendirecek. Ünlü Gazeteci Nedim Atilla, ‘Denizden Babam Çıksa' isimli keyifli söyleşisiyle festivale renk katacak.

Neptün Soyer başarılı olmanın sırlarını paylaşacak

Katılımcıları her gün farklı etkinliklerin beklediği festivalde sevilen Gastronomi Yazarı - Kahve Eğitmeni Cenk Girginol "Topraktan Fincana" adlı söyleşi gerçekleştirecek. Yazar söyleşinin ardından, ‘Topraktan Fincana' isimli kitabını hayranları için imzalayacak. Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ve Boşnak böreğinin lezzetiyle ünü sınırları aşan İşkadını Ayşe Karadan başarı hikayelerinin sırlarını paylaşacak. Koleksiyoncu ve Araştırmacı Nejat Yentürk, ‘Sokak Lezzetleri' isimli konuşmasıyla yemeklerin gizemli dünyasını izleyicilere aktaracak.

Zeytinyağının sırları

Uzman Turist Rehberi Sara Pardo, ‘Safarat Mutfağı' , Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri ise ‘Ekmeğin Anadolu'daki Serüveni' konulu söyleşileriyle izleyicileri lezzet yolculuğuna çıkartacak. İzleyiciler Dr. Dilşen Oktay Zeytinyağı ve Sağlık söyleşisiyle zeytinyağı hakkında bilinmeyenleri dinleme fırsatı yakalayacak.

Melike Bahçeciyle tatlı bir yolculuk

Üç gün sürecek Gastronomi Festivali'nde ünlü şef ve yemek sanatçıları deneyimlerini katılımcılarla düzenlenen ‘Workshop' etkinlikleriyle paylaşacak. Dory's Kitchen&CakeStudio Kurucusu, Eğitmen ve Pasta Şefi Melike Bahçeci ücretsiz olarak gerçekleşecek workshop ve söyleşileri ile izleyicileri tatlı bir yolculuğa çıkartacak. Gelen ziyaretçilere günlük hayatlarında uygulayacağı yemek tekniklerini öğretmek adına Onedio şefi Sercan Çam'ın "Evde Kolay Bir Şekilde Yemek Hazırlama Teknikleri" workshopuyla meraklılarıyla bulaşacak.

Kahve demleme nasıl yapılır

Siyah İncirli RawCheesecake Yapımı Workshop'u Kent Meydanı Workshop Alanı'nda düzenlenecek. Sohbetlerimize keyif, hayatımıza lezzet katan kahvenin tüm yapım ve demleme inceliklerini Kahve Eğitmeni Hakan İme anlatacak. İme, ”Nitelikli Kahve Nedir ve Aeropress ile Kahve Demleme Nasıl Yapılır?”isimli workshopunu MaviBahçe Spor Salonu girişinde gerçekleştirecek. Hakan İme aynı zamanda kahve severlere; "Dalga Akımı ve Hario V60 ile Kahve Demleme ve Evde En Kolay Cold Brew Yapımı" konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

Balıkseverlere özel

Balığın ve deniz ürünlerinin lezzetine dayanamayanların kaçırmaması gereken bir workshop Gold Yengeç Mutfak Şefi İbrahim Kaya tarafından düzenlenecek. Kaya'nın “Safran Soslu Bademli Enginarlı Dil Balığı” isimli workshop'u ise Kent Meydanı Workshop Alanı'nda balık severlere farklı heyecanlar yaşatacak. Ayrıca Kuru Domatesli Fesleğenli Muffin Yapımı Workshop'u ise Kent Meydanı Workshop Alanı'nda izleyicilerle buluşacak. Geleneksel ev yemeklerinin inceliklerini öğretecek Yemek Blog Yazarı Nazlı Kahraman, ‘İçli Köfte ve Mütebbel Yapımı' isimli workshopu ile dinleyicileri lezzet dünyasına götürecek.

İnstagramda kahve fotoğrafçılığı

Profesyonel Turist Rehberi ve Araştırmacı Müjde Tönbekiçi "Antik Çağ'da Yemek" söyleşisiyle katılımcıları tarihte yemek yolcuğuna çıkaracak. Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin; " Modernize Edilmiş Kumru, Aktif Karbonlu Ekmek ve Sofistike Balık,Unsuz Şekersiz Kilo Yapmayan Kek, Gastronomi Dünyasında Yeni Trendler ve Sağlık" workshoplarıyla farklı tatları sağlıklı bir menü haline getirecek. İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği İZPAD Şef Şamil Akşit, Ege Lezzetleri workshopuyla Ege lezzetlerini kendi yorumuyla katılımcılara sunacak. Sosyal Medya Danışmanı İrem İme; İnstagramda Kahve Bloggerlığı ve Fotoğrafçılığı hakkında konuşacak. Katılımcılar Coffeshop Company'in özel sunumuyla Chemex ile Kahve Demleme söyleşisiyle kahve demlemenin farklı yöntemlerini öğrenecek.