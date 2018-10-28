MaviBahçe Shopping Fest'te defile rüzgarı

Çağla Şikel, Irmak Atuk, Şenay Akay ve Tuğba Melis Türk'ün de podyumda yürüdüğü Markalar Defilesi ve İzmir Moda Tasarımcıları Defilesi izleyicilerden tam not aldı.

Geçen yıl İzmir ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Shopping Fest ünlü markaların kıyafetlerinin sergilendiği Markalar Defilesiyle açıldı. Ünlü mankenler Çağla Şikel, Şenay Akay ve Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı defile büyük ilgi gördü. Mankenler Kent Meydanı'nda kurulan podyum üzerinde ünlü markaların kıyafetlerini sergiledi. Aynı gün İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyelerinin en yeni tasarımlarının sergilendiği İzmir Moda Tasarımcıları Defilesi geceye damgasını vurdu. Seçkin davetlilerin katıldığı kokteylin ardından düzenlenen defilede Irmak Atuk, Tuğba Melis Türk gibi ünlü mankenler podyuma çıktı. Sergiler, ödüllü söyleşi ve workshopların yer aldığı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival 4 Kasım tarihine kadar sürecek.

Yüksel Ak'tan moda tüyoları

Festival boyunca Ekonomi Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü öğrencileri ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'nin katkılarıyla Genç Tasarımcılar Sergisi gerçekleştirilecek. Elele Sosyal Sorumluluk standında ise hafta boyunca ürünler sergilenecek. 2000 yılı Türkiye güzeli ve dünya üçüncüsü Yüksel Ak, 4 Kasım tarihinde katılacağı söyleşide izleyicilere moda tüyolarını anlatacak.

Zamansız Kadınlar Defilesi ile zamanda yolculuk

'Zamansız Kadınlar' defilesi, ziyaretçileri cumhuriyet tarihinin öncü kadınlarıyla zamanda bir yolcuğa çıkartacak. Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu ‘Zamansız Kadınlar' defilesi ve konferansı 28 Ekim'de MaviBahçe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

'Benim Farkım' yarışması

İzmir'in sevilen simalarından, dünya güzeli Yüksel Ak'ın jüri üyeleri arasında yer aldığı ‘Benim Farkım' yarışması genç moda yeteneklerine yeni bir fırsat sunuyor. Yarışmacılar kendi yaptığı kombinlerin fotoğraflarını sayfasında #benimfarkım hashtagi ile paylaşacak. Jüri tarafından en beğenilen 5 yarışmacı MaviBahçe'ye davet edilecek. Yüksel Ak'ın da aralarında yer aldığı jüri yapacağı ikinci değerlendirmenin ardından birinciyi belirleyecek. Birinciye sürpriz bir hediye verilecek.

'Kadın Sohbetleri'

Dermatoloji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Kandi tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınları sağlık sorunları hakkında bilgilendirecek. Model ve sunucu Gizem Özdilli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Prof. Dr. Başak Kandi, kadınların sağlıkla ilgili sorularını cevaplandıracak.