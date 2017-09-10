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10 Eylül 2017 14:10

MaviBahçe’de 9 Eylül coşkusu

Opera ve bale sanatçılarının katılımıyla gerçekleşen ‘Zaferin Güneşi’ etkinliğinde İzmir’in Kurtuluşu coşkuyla kutlandı.

MaviBahçe’de 9 Eylül coşkusu

10 Eylül 2017 14:10


Opera ve Bale sanatçılarının İzmir’in Kurtuluşuna özel gösterisi kentin yeni yaşam merkezi MaviBahçe AVM Kent Meydanında gerçekleşti. İzmirlilerin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte Ulu Önder’den vals esintileri tekrar canlandırıldı. İzmir Marşı ve İzmir’in Kavakları şarkısının söylendiği geceye katılan 7’den 77’ye herkes, kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşadı. Opera ve bale sanatçıları, etkinlik alanının önüne inerek, izleyicilerle birlikte dans etti. Zeybek gösterisi de geceye renk kattı.




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