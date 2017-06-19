MaviBahçe’de formula günleri

İzmir MaviBahçe’de Babalar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Formula pilotu Jason Tahincioğlu ve Motorsporları Uzmanı Ali Özgün yarış arabaları hakkında bilgiler vererek izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Babalar günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte Ali Özgün Formula araçlarının geldiği son noktayı izleyenlere anlattı. Tahincioğlu ise yarış sırasındaki heyecandan ve saniyelik karar almadan bahsederek yaptıkları işin ciddiyetine dikkat çekti.

Formula yarışlarında hızdan çok fren konusunun önemli olduğunu söyleyen Tahincioğlu, “Yaptığımız hız 300 kilometrenin üzerinde olduğu için her şey çok hızlı oluyor, o esnada saniyede en az 70 metre kat ediyorsunuz. Virajlara yaklaştığınız zaman hızlı bir karar alıp frene ona göre basmalısınız. Kararlar o anda saniyelik oluyor” dedi.

Tahincioğlu ve Özgün, etkinlik sırasında izleyicilerin yarış ve motor sporları hakkındaki sorularını da yanıtladı.