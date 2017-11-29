MaviBahçe’de vintage heyecanı

Mezat Günleri’nin üçüncü etkinliği Vintage mezatı, MaviBahçe Çarşı’da gerçekleşti. Klorak Sanat Kurucu Üyesi Deniz Ataman, etkinliğin gelirinin yüzde 2’si sokak hayvanları yararına kullanılmak üzere Hayvanlar İçin Proje Derneği’ne bağışlanacağını söyledi. Özenle seçilen kıyafetler arasında 50’ler, 60’lar ve 70’lerin sevilen tarzlarının da yer aldığını belirten Ataman, “Avrupa’dan gelen kullanılmamış ve özel dikim kıyafetlerin de satışa sunulduğu etkinlikte takı, çanta ve aksesuarlar da büyük beğeni topladı” dedi. KlorakSanat Kurucu Üyesi Nazlı Kulan, aralık ayı boyunca yılbaşına özel her pazar sanat ve antika mezatı ile vintage etkinliklerinin bir arada düzenleneceğini söyledi. AVM Müdürü Vedat Özeren ise ziyaretçilerin alışveriş, eğlence, spor, moda ve sanat gibi bir çok alandaki faaliyeti birarada görme fırsatını yakaladıklarını söyledi. Özeren, mezat kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.