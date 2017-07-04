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04 Temmuz 2017 11:20

MaviBahçe’de yaz konserleri başladı

Şehrin yeni yaşam merkezi MaviBahçe’de yaz sahnesi kapsamında konser etkinlikleri Esen Şeyda Orkestrası ile başladı.

MaviBahçe’de yaz konserleri başladı

04 Temmuz 2017 11:20


Esen Şeyda Orkestrası birbirinden güzel yabancı parçalarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Orkestra, 80’ler, 90’lar ve günümüz parçalarının birbirinden güzel örneklerini sergiledi. Konser etkinliklerinde 6 Temmuz Perşembe Okeanos Greek Music Ensemble, 8 Temmuz Cumartesi Sound of Paradise&Angels, 9 Temmuz Pazar VIP Project Orkestrası, 13 Temmuz Perşembe Okeanos Grek Music Ensemble ve 15 Temmuz Cumartesi Aqua Akustik Quartet sahne alacak. Konserler Temmuz ayı sonuna kadar sürecek.



Sürpriz dolu eğlence


Şehrin yeni yaşam merkezi MaviBahçe’de düzenlenen “Sürpriz Dolu Eğlence” adlı etkinlik büyük ilgi çekti. Çeşitli illerde belirli aralıklarla düzenlenen “Küpler Eğlence İçin Geliyor” adlı etkinlikte çocuklar gün boyu doyasıya eğlendiler. Hediyelerin de dağıtıldığı organizasyonda çocuklar oynarken aileleri de keyifli anlar yaşadı.




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