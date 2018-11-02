Mavibahçe'de “Zamansız Kadınlar” defilesi

Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu Zamansız Kadınlar Defilesi ve Konferansı İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde İzmir'de düzenlendi. Etkinlikte Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan, ilklerle dünyaya sesimizi duyuran Türk kadınları, STK temsilcilerinin taşıdığı kıyafetler eşliğinde anlatıldı. İki oğlu şehit düşen, cephede düşmanla çarpışan Gazi Ayşe Altıntaş ve 8 yaşında çarpışmalara katılan Nezahat Onbaşı'nın hikayeleri izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliğinin desteğiyle MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenen Zamansız Kadınlar Defilesi ve Konferansı, izleyicileri Türk kadınların fedakarlıkları ve cesaretlerini anlatan bir zaman yolculuğuna çıkarttı. Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın 15 yıllık titiz bir araştırma sonucunda ortaya çıkan dünyaya ilkleri hediye etmiş pek çok kadınımızın hikayesi ‘Defile-Konferans' konsepti ile izleyicilere anlatıldı. NASA'da görev alan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'tan, Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisimiz Sabiha Güreyman'a, dünyanın ilk kadın jokeyi Esin Zembilci'den, ilk kadınlar orkestrasına kadar inanılmaz başarı hikayeleri, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği üyelerinin canlandırdığı karakterlerle sahnede hayat buldu. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında canını, kundağındaki yavrusunun hayatını hiçe sayarak vatanı için cepheye koşan, Türk askerine yardım eden kadınların hikayeleri izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Sahneye çıkan fedakar Türk kadınlarının hikayelerini, yaşadıkları o zorlu günleri anlatan Araştırmacı Yazar Kalıpçı'nın sözleri zaman zaman seyircilerin alkışlarıyla kesildi. MaviBahçe AVM Müdürü, “Bu anlamlı sunumun Mavibahçe de gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. MaviBahçe olarak sivil insiyatife büyük önem ve destek veriyoruz. Siz sivil toplumumuzun değerli temsilcileriyle ortak projelere, eğitimlere ve toplantılara açık olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Gazi Ayşe Altıntaş

Ayşe Hanım, İzmir'in köylerini dolaşarak topladığı gönüllülerle, atlı bir Süvari Milis Müfrezesi kurdu. İki oğlunu da yanına alarak, Akıncı Müfrezeler Komutanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Beyin emrine girdi. Düşmanın Batı Anadolu'daki ilerlemesini durdurmak için Aydın ve Demirci/Akhisar Cephesinde yürütülen savaşlara katıldı. Büyük oğlu, Demirci bölgesindeki çatışmalarda şehit düştü. Ayşe Hanım ve Müfrezesi, 1921 yılı başlarındaki İnönü Savaşlarında görev aldı. Diğer oğlunu da orada kaybedince, ana yüreği yanıp kavruldu. Fakat, yılmadı. Müfrezesiyle birlikte, 13 Eylül 1921'de zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı'na katıldı. Bu savaşta kasığından yaralanmasına rağmen, Milli Mücadele'yi daha büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdü.

Nezahat Onbaşı

Çanakkale Cephesi 70. Alay Komutanı Hafız Halid Bey, eşi Hadiye Hanım'ın veremden yaşamını yitirmesi üzerine, bırakacak kimsesi olmadığından 8 yaşındaki kızı Nezahat'ı da yanında cepheye götürdü. Çanakkale'de savaş ortamıyla tanışan Nezahat, alayın İzmit'e nakledilmesiyle talimlere katılarak at binmeyi ve silah kullanmayı öğrendi. Babasının yanında cephede yer aldı, çatışmalara girdi. Bu yüzden kendisine 12 yaşında ‘onbaşı' rütbesi verildi.