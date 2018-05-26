Mavişehir Spor Kulübü potanın perilerini seçecek

Mavişehir Spor Kulübü Tesisleri’nde yapılacak seçmelerde 2005 ila 2011 arası doğumlu ilkokul ve ortaokul kız öğrencileri tüm hünerlerini sergileyerek ter dökecek.

Mavişehir Spor Kulübü Kız Basketbol Akademisi Koordinatörü Kerem Evcim, İzmir genelindeki ilk ve ortaokulları gezerek genç yetenekleri belirlediklerini ve onları ülkemizin geleceğine yakışır birer sporcu olarak yetiştirmek istediklerini söyledi.

Umut vaat eden yeni oyuncular

Kız basketbolcuların öncelikle iyi birer birey ve sporcu olarak yetiştirmek istediklerini belirten Kerem Evcim, “Yetenekli kız öğrencileri başarılı, hedefleri olan, basketbolu bilen ve sportmen oyuncular olarak yetiştireceğiz. 2 Haziran Cumartesi günü Mavişehir Spor Kulübü tesisleri’nde gerçekleştirilecek seçmelerde Pota’nın Perilerini seçerek basketbol camiasına kazandıracağız. Türkiye kadın basketbolu için, milli takımlarımıza umut vaat eden yeni oyuncular yetiştirerek İzmir ve Türkiye şampiyonluklarını elde etmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Evcim, 1997 yılından beri hizmet veren Mavişehir Spor Kulübü bünyesinde kurulan kız basketbol akademisi takımlarındaki oyuncuların gerek taktiksel gerekse de fiziksel olarak profesyonel bir şekilde eğitileceğini de sözlerine ekledi.