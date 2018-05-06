Mayıs yağmuru Tire’de hayatı felç etti

Sabah 09.30 sıralarında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle ilçede birçok noktada yağmur suyu kanallarının tıkanması sonucu yollar göle döndü.

İzmir Tire’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yollar göle dönerken, yağışın devam etmesi ile birlikte ekipler de seferber oldu. Tire Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Dereler Birimi ve Tire İZSU ekipleri su basan binalara müdahale ederek, suları tahliye etti.

Tarihi ev yağmura teslim oldu

Tire Dumlupınar Mahallesi’nde tarihi bir ev yağan yağmurun şiddetine dayanamadı. Yan duvarı yıkılan evin ön duvarının da yıkılma tehlikesi nedeniyle Tire Belediyesi Zabıta ekipleri yolu trafiğe kapattı. Birçok binanın bahçeleri su doldu. Sağlık Meslek Lisesi bahçesi de yağmurdan nasibini aldı. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, "İlçemizde mevsim normallerinin üstünde bir yağış oldu. Tire İlçe Kaymakamlığı olarak kriz masamızı oluşturduk. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tire İlçe Tarım Müdürlüğü ve Tire Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bazı kırsal kesimlerde tarlaları su basmış durumda. Bununla ilgili Tire Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ve Tire İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapacak ve yaraları saracağız. Allah’a şükür şu an herhangi bir can ya da çok ciddi bir mal kaybı yok. İlçe genelinde tüm ekiplerimiz seferber oldu. Mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir yandan sarmaya başladık. Tüm Tireli vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaymakamlıktan uyarı

Kaymakam Tanrıseven, meteoroloji ile temas halinde olduklarını, bugün öğleden sonra ve yarın vatandaşların dikkatli olmalarını ve bugünden gerekli önlemlerini almalarını söyledi.

Tire Kaymakamlığından alınan bilgilere göre, metrekareye düşen yağış miktarının 24.5 kilogram olduğu belirlendi. 20 kilogram ve üstünün şiddetli yağış statüsüne girdiğini söyleyen uzmanlar, Tire’de vatandaşların önümüzdeki hafta içerisinde tedbirli davranmaları konusunda uyarıda bulundu.