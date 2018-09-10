Meclis'te İzmir'i saran kokuyla ilgili açıklama

Şu an sebep bulunamadı” cevabını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Aziz Kocaoğlu yokluğunda, Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent merkezinde son günlerde yoğun bir şekilde hissedilen kötü koku hakkında konuştu.

"Vatandaşların şikayetlerini iletiyorum"

Kökoğuz, “Sayın başkan canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır. Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma' derlerdi. Biz böyle büyütüldük. Bu bir ayıptır. Bu ayıp İzmir'e kamil oldu. İzmir'de bir koku var. Vatandaşların şikayetlerini iletiyorum. Vatandaşlar bilgilenmek istiyor. Bu lağım, kötü, pis koku neden? Neden önlem alınamaz durumda? Vatandaşlar sormakta. Belediye olarak bu gerçeği, bilinen konuyu değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

"Araştırılıyor"

Kökoğuz'a cevap veren CHP'li Aydoğan, “Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Çevre Bakanlığı ve Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma, hakkı sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız. Bilim insanlarıyla araştırıyoruz. Şu an neden bulunamadı” diye konuştu.

"İzmir'e kem gözle bakmıyoruz"

AK Parti'li İmet Tunç da şunları söyledi:

“Tarihte Avrupa'nın bazı kentlerini fareler basmıştı. Siz belediye olarak bu kokuya çare bulmalıydınız. Az önce grup başkanvekilimiz konuyu örnekle anlattı. Biz bu kokuyu başka bir şekilde anlatamıyoruz. Biz İzmir'e kem gözle bakmıyoruz. Biz İzmir'i seviyoruz. İzmir bizim gözbebeğimiz."

Kiraz'da su sorunu

AK Parti'li meclis üyesi Özcan Kaymak da, ilçesi Kiraz'ın susuzluk problemini dile getirdi. Kaymak, “Kiraz da, Çayağzı Mahallesinde 3 aydır susuzluk yaşanıyor. Vatandaşın sondaj yapmasından kaynaklanan ve köye akan akarsuyun kesilmesinden kaynaklanıyor. Bu tespit edildi. Ve bir aydır Kiraz'daki İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla her gün temas halindeyim. Uğraştım ancak İZSU Kiraz'da çalışan kardeşlerimiz üstlerinden talimat almaları gerektiğini söyledi. 2018 yılındayız, oraya gittim ve orada camiden vatandaşlara anons yaptırarak köylüyü meydana topladım, devletimize, İZSU'ya söz gelmesin diye protestolarına engel oldu. İnsanları bilgilendirdim. Şu an itibariyle köyümüzde o suyu akıtmak içi başka kaynaklarımız var. İZSU'daki arkadaşlara söyledim ama ağır giden bir sistem var. Cuma günü arkadaşlarımızın köye çıkmaları gerekiyordu ama ‘kepçe arızalı' dediler. Pazartesi aradığımda ‘kepçeyi çıkaramadık, sıkıntı yaşadık' dediler. Sizden ricam; sesimi duyun ve oradaki susuzluğu giderin. İnsanlar evinde su içemiyor” ifadelerini kullandı.

Aydoğan bunun üzerine konunun nedeninin araştırılması ve çözümünün bulunması için çalışacaklarını belirtti.