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11 Ağustos 2018 13:39

Medical Park, 2018 yılında 23 engelli vatandaşa istihdam sağladı

2018 yılının üçüncü çeyreğinde Medical Park İzmir Hastanesi, İŞ-KUR işbirliği ile 23 engelli vatandaşı istihdam etti.

Medical Park, 2018 yılında 23 engelli vatandaşa istihdam sağladı

11 Ağustos 2018 13:39


Hasta hizmetleri, proje ve veri madenciliği gibi bir çok bölümde 23 engelli vatandaşı istihdam eden Medical Park İzmir Hastanesi engelli istihdamına destek veren şirketler arasında yer alıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, engelli vatandaşlara sürekli destek verdiklerini söyledi. Kubba, "Engelli kişi, doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu sağlık kurulu raporları ile belgelendirenlerdir. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli var. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 6,6’sını engelliler oluşturuyor. Engelli bireyler de diğer insanlar gibi istihdam edilerek ülke ekonomisine katkı da bulunabilirler, üstelik çalışmak onlar için de temel insan haklarından biridir. Anayasamızda, çalışmanın herkesin bir hakkı ve ödevi olduğunu çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur" dedi.


Engellilerin başkalarına yük olmadan, kendilerine toplumda bir yer edinmelerinin birincil koşulu istihdam edilmeleri olduğunu belirten Kubba, "Biz toplum olarak engelli insanlara karşı olan ön yargılarımızı yıkarak onları iş alanlarına kazandırmamız gerekmektedir. Şirketlerin engelli istihdamına yönelik güçlü iradeleri, sosyal sorumluluktan ziyade mutlak uyguladıkları bir insan kaynakları politikası haline gelmelidir. Kadın ve engelli istihdamının artışı refah toplumu haline dönüşebilmemizde ciddi bir ivmelenme oluşturacaktır. Engelli vatandaşlarımız hayatımızın içinde daha fazla yer aldıkça toplum olarak daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Medicalpark İzmir Hastanesi, yasal zorunluluktan daha fazla engelli istihdam ederek, onların da çalışma ortamında ülke gelişimine katkı sağlama imkanlarını oluşturma hedefini hayata geçirmektedir” şeklinde konuştu.




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