Medical Park İzmir Hastanesi’ne Avrupa’dan 5 yıldız

Kalite Kongresinde ‘Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) “Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” Medical Park İzmir Hastanesi’nin oldu. Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Türkiye’de sağlık alanında bu belgeyi alan ikinci, Ege Bölgesinde ise ilk ve tek özel hastane olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kalite Kongresinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan 2017 Türkiye Mükemmellik Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Medical Park İzmir Hastanesi, İstanbul’da Tüsiad ve Kalder tarafından düzenlenen Kalite Kongresinde “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” aldı.

Mükemmelliğin bir hedef değil yolculuk olduğunu söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, hastanede düzenlenen etkinlikte, “Bu yolculuk tahmin edileceği üzere çok meşakkatli. Öncelikle, buna yönetim kadrosunun angaje olması gerekli. Değişimin ve gelişimin öncüsü olmak her kurum için olmazsa olmazdır. Bizler karşınızda 22 yıllık özel sağlık hizmetleri tecrübesi ile bulunuyoruz. Bu tecrübeyi Avrupa Kalite Vakfı süreçleriyle birleştirerek, çok kısa sürede İzmir ve bölgemizin en kaliteli hastanesi olma hayalini kısa sürede gerçekleştirdik. Bu başarılarda bize destek olan tüm İzmirlilere müteşekkiriz. Bir yere çıkmak kolaydır ama asıl olan oradan inmemektir. Bizler çıktığımız bu noktadan artık inmemek üzere yerimizi sağlamlaştırmak hatta daha da ileri gitme noktasında kendi kendimizle bir yarış içerisinde olacağız” dedi.

“Hedef; Avrupa Ödülü”

Kubba, bundan sonraki hedeflerini de şöyle ifade etti, “Mayıs ayında almış olduğumuz Ege Bölgesi Büyük Ödülünden sonra Türkiye Kalite Kongresinde de Mükemmellikte 5 Yıldız Ödülünü aldık. Bundan sonra kalite yolculuğumuza devam edeceğiz. Amerika orijinli JCI kalite akreditasyonu sonrasında Avrupa Kalite Vakfı’nın bu ödülünü almış olmaktan da kıvanç duyuyoruz” dedi.