Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 12:55

Medical Park İzmir Hastanesi’ne Avrupa’dan 5 yıldız

26.

Medical Park İzmir Hastanesi’ne Avrupa’dan 5 yıldız

28 Kasım 2017 12:55

Kalite Kongresinde ‘Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) “Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” Medical Park İzmir Hastanesi’nin oldu. Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Türkiye’de sağlık alanında bu belgeyi alan ikinci, Ege Bölgesinde ise ilk ve tek özel hastane olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Kalite Kongresinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan 2017 Türkiye Mükemmellik Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Medical Park İzmir Hastanesi, İstanbul’da Tüsiad ve Kalder tarafından düzenlenen Kalite Kongresinde “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” aldı.


Mükemmelliğin bir hedef değil yolculuk olduğunu söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, hastanede düzenlenen etkinlikte, “Bu yolculuk tahmin edileceği üzere çok meşakkatli. Öncelikle, buna yönetim kadrosunun angaje olması gerekli. Değişimin ve gelişimin öncüsü olmak her kurum için olmazsa olmazdır. Bizler karşınızda 22 yıllık özel sağlık hizmetleri tecrübesi ile bulunuyoruz. Bu tecrübeyi Avrupa Kalite Vakfı süreçleriyle birleştirerek, çok kısa sürede İzmir ve bölgemizin en kaliteli hastanesi olma hayalini kısa sürede gerçekleştirdik. Bu başarılarda bize destek olan tüm İzmirlilere müteşekkiriz. Bir yere çıkmak kolaydır ama asıl olan oradan inmemektir. Bizler çıktığımız bu noktadan artık inmemek üzere yerimizi sağlamlaştırmak hatta daha da ileri gitme noktasında kendi kendimizle bir yarış içerisinde olacağız” dedi.



“Hedef; Avrupa Ödülü”


Kubba, bundan sonraki hedeflerini de şöyle ifade etti, “Mayıs ayında almış olduğumuz Ege Bölgesi Büyük Ödülünden sonra Türkiye Kalite Kongresinde de Mükemmellikte 5 Yıldız Ödülünü aldık. Bundan sonra kalite yolculuğumuza devam edeceğiz. Amerika orijinli JCI kalite akreditasyonu sonrasında Avrupa Kalite Vakfı’nın bu ödülünü almış olmaktan da kıvanç duyuyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç