Megapol Group’den İzmir’e büyük proje

Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir’in ‘meslek hayatımın en büyük projesi’ diye anlattığı Megapol İzmir’in proje görselleri ortaya çıktı. Yakın zamanda temeli atılacak projede 3 kule, 330 metre uzunluğunda alışveriş caddesi, cadde evleri, spor ve kültür merkezi yer alıyor.

Megapol Group, İzmir Halkapınar’a iddialı bir proje ile geliyor. İzmir’de yüksek yapıların önemli şirketlerinden Megapol Group, şimdi ‘ikinci Alsancak’ diye anılabilecek Megapol İzmir projesini inşa edecek. Yapılan açıklamada; Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir’in ‘meslek hayatımın en büyük projesi’ dediği 3 kule, ünlü markaların yer alacağı 330 metrelik alışveriş çarşısı, yüksek yapılarda oturmayı sevmeyenler için cadde evleri, spor merkezi ve 867 koltuklu bir tiyatro salonu barındıran büyük bir kültür merkezi yer alacak. Gökdemir, İzmir’de otobüs, metro, İZBAN, tramvay ve hatta İzmir-Ankara hızlı tren hattının kesiştiği, ana ulaşım aktarma merkezinin hemen yanı başında hayat bulacak Megapol İzmir’in detayları hakkında bilgi verdi. Gökdemir, bine yakın bağımsız bölümün bulunduğu projenin 32 ayda tamamlanacağı bilgisini de paylaştı.

Megapol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, Yeni Kent Merkezi’nin Konak kısmında kalan Halkapınar’da firma olarak ikinci projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Halkapınar’da ilk olarak Megapol Çarşı Kuleyi yaptık. Çarşı Kuleyi 1-2 ay içinde hizmete açacağız. Şimdi yine aynı bölgede Megapol İzmir’e başladık. Megapol İzmir, benim meslek hayatındaki en büyük projedir. 200 bin metrekarelik inşaat alanı var. Ciddi bir büyüklük. Bir kıyaslama yapacak olursak Alsancak’ta ortalama bir bina 2 bin metrekareyi geçmez. Bunun için kendi kendine yetebilen tek proje ifadesini kullanabiliriz. İzmir’de üzerine başka proje yok. Birçok meslektaşımız güzel bina yapıyor ama binanın dışında hayat bitiyor. Burada çevreyi de yapmış oluyoruz" dedi.

"Megapol İzmir’in kalbi alışveriş caddesi" diyen Gökdemir, büyük önem verdiği o caddeyi şöyle anlattı: "330 metre uzunluğunda tam projenin ortasında bir caddemiz var. Cadde üzerinde 49 mağaza bulunuyor. Hedefimiz Avrupa’daki bir alışveriş caddesi kalitesini buraya getirebilmek. 867 koltuklu büyük bir tiyatro salonu yaptık. 6 sinema salonu, sergi salonumuz var. Spor merkezleri olacak ve yeni formatları getireceğiz. Hollanda’da kadınlar için cazip yakın dövüş sanatlarını getiriyoruz. Dünyada küresel ve ulusal markaları, kafe ve restoranları getirme planımız var. Yabancı markalar olacak ama yerel lezzet markalarına da yer vereceğiz. Caddede tekstil de olacak. Hem çevreye, hem İzmir’e günlük hayatını burada rahatlıkla yaşayabilecekleri, keyif alacakları bir cadde yapacağız. Açık ve net buraya ikinci Alsancak kuruluyor".

Megapol İzmir 2020’de teslim

İnşaat çalışmalarının yaklaşık 4 ay önce başladığı bilgisini veren Selim Gökdemir, “Projeyi 30 Aralık 2020’de, yani 32 ay sonra tamamlamayı hedefliyoruz. Megapol olarak kaliteye çok dikkat ediyoruz. Yüksek yapıda, İzmir’deki deprem riskini dikkate alarak geniş kesitli binalar yapıyoruz. Kat genişliği bin 500 metrekare. Sadece yüksek yapmak için yüksek yapmıyoruz. Halkapınar’da ilk kulemizi bitirdik, Megapol İzmir projesindeki üç kuleyi de bitirdiğimiz zaman dört kule ile bu bölgede büyük bir değişim başlayacak ve yeni çekim merkezi olacak. Fiyatlar konusunda da iddialıyız. Bu kategorideki en uygun fiyatla çıkıyoruz. Söz verdiğimiz eserimizi zamanında yerine getirmek istiyoruz. İşletme masrafları çok uygun çünkü biz yaptığımız binaları kendimiz yönetiyoruz. Projelerimiz yatırımcılara, müşterilere para kazandırıyor" diye konuştu.