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11 Temmuz 2017 15:26

Mehmet Murat Uçar, Altınordu’da

Altınordu, geçen sezon Play-off finali oynayan Eskişehirspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Murat Uçar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Murat Uçar, Altınordu’da

11 Temmuz 2017 15:26


TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iç transferde Erce Kardeşler, Uğur Arsan Kuru ve Serkan Göksu ile yeniden anlaşırken, dış transferde ise ilk imzayı Eskişehirsporlu Mehmet Murat Uçar’a attırdı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Erzurum kampında kendisini 1 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.


Geçen sezon Göztepe ile Süper Lig’e yükselme play-off final maçı oynayan Eskişehirspor’da 12 lig karşılaşmasına çıkan Mehmet Murat Uçar, 3. Lig’de 80, 2. Lig’de 50, TFF 1. Lig’de 12 ve Süper Lig’de ise 8 karşılaşmada görev aldı.


Altınordu ile anlaştığı için kendini şanslı hissettiğini vurgulayan Mehmet Murat Uçar, “Burası, hikayesi olan bir kulüp ve insana çok önemli değer katıyor. Türk futbolunda devrim yapan bir kulüpte forma giyeceğim için çok mutluyum. Bizler, bir anlamda bu devremin canlı tanıkları oluyoruz ki bu çok gurur verici” dedi.




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