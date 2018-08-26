Mehmet Sepil: “Galibiyet bize nefes aldırdı”

Sepil, Beşiktaşlı Vagner Love ile de ilgilendiklerini ancak bu transferin zor olduğunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında kendi evinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, 2 hafta üst üste mağlup olduklarını hatırlatarak zor bir maça çıktıklarını söyledi.

Karşılaşmanın Fenerbahçe için de zor olduğunu söyleyen Sepil, “Biz takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Neticeyi alamıyorduk. Bu galibiyet bize nefes aldırdı. Bu maçı kazanamasaydık zor olacaktı. Maçta da iyi oynadık. İkinci yarı özellikle çok iyi oynadık. Bu maç bitti artık önümüze bakacağız. Göztepe Süper Lig’e geldiğinden beri İstanbul takımlarını yenemiyordu. Bu sene kurduğumuz kadroyla bunu başarabileceğimizi düşüyorduk. Geçen hafta Galatasaray’a karşı da iyi oynadık ve enteresan bir gol yedik, direkten topumuz döndü. Elimizden geleni yapacağız. Daha sezonun başındayız. Yolumuz uzun. Göztepe’yi, İzmir’i güzel yerlere getireceğiz” dedi.

“Vagner Love transferi zor”

Vagner Love için Beşiktaş’la temas kurduklarını açıklayan Başkan Sepil, “Vagner Love transferi zor görünüyor. Sorunlar sadece oyuncuyu bizim istememizle bitmiyor. Vagner olayında Beşiktaş’la kendi aralarında anlaşmaları yok. Çok istedik ama ben bu transferi zor görüyorum. İlgilendiğimiz başka oyuncular da var. Bu hafta içi bir santrfor getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Fenerbahçe kendini toparlar”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türk futboluna büyük yenilikler getirdiğini savunan Sepil, “Çok üzgün. Ben de aynı durumda olurdum. Fenerbahçe kendini toparlar. Ali Başkan, iyi bir yönetici. Ne noksanları varsa tespit eder. Bu sene yine iyi bir lig olacak. Herkesin birbirini yenebileceği bir lig olacak. Bir maçta yendik diye havaya girmemiz lazım. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Halil bizi bırakmaz”

Fenerbahçe’ye karşı galibiyet golünü kaydeden Halil Akbunar’ın Göztepe’nin sembolü olduğunu kaydeden Sepil, “Kendisi aynı zamanda bizim kaptanımız. Tribünler onu seviyor, o tribünleri seviyor, biz de onu seviyoruz. Son 2 yıldır çok iyi oynuyor, çok çalışıyor. Halil’le yeni sözleşme imzalamadık ama imzalarız. Bizi bırakacağını sanmıyorum. Bugün Halil’in değerinin arttığı kesin” ifadelerini kullandı.