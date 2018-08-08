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08 Ağustos 2018 19:43

Mehmet Sepil: "İstanbul takımlarıyla farkı kapatacağız"

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında pazar günü Yeni Malatyaspor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe, Türkerler Holding ile olan forma sponsorluk anlaşmasını 1 sezon daha uzattı.

Mehmet Sepil:

08 Ağustos 2018 19:43

İmza töreninde konuşan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Belki İstanbul takımları kadar paramız yok ama bu farkı kapatacağız” dedi.


İmza törenine Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, futbolcular ve efsane kadrodan isimler katıldı. Törende konuşan Mehmet Sepil, “İzmir daha iyi yerlere layık. İzmir’i yeni bir yola soktuk. Türkerler Holding ile yeniden birlikte olmaktan çok mutluyuz” dedi.


İzmir’i temsil ettiklerinin altını çizen Sepil, “Çok önemli bir görevimiz var. Çünkü İzmir’i Süper Lig’de temsil ediyoruz. Futbolda şehrin öncüsü konumundayız. Önce İzmir takımı olduk. Şimdi Türkiye takımı olmalıyız. Sonraki aşama ise uluslararası arenada yer almak. Kalpten söylüyorum ki bunu başaracağız. Belki İstanbul takımları kadar paramız yok ancak bu farkı kapatacağız. Stadımızın bitmesiyle daha başarılı bir Göztepe olacak. Bu yolda Mahall Bomonti ve Türkerler Holding’in desteği çok önemli. İşbirliğimiz çok önemli bir proje. Bunun uzun süre süreceğine inanıyorum" dedi.



Kazım Türker: “Gurur duyuyoruz”


Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, ise Göztepe formasında yer almaktan dolayı memnun olduklarını söyledi. Türker, “Göztepe’nin Süper Lig’de yakaladığı başarıyla gurur duyuyoruz. 2 sene önce burada imzaladığımız sponsorluk anlaşması takımımıza şans getirdi ve Göztepe, Süper Lig’e çıktı. Stadyum inşaatı bitince çok daha başarılı bir Göztepe göreceğiz. Bu yolda Mahall Bomonti ve Türkerler Holding’in desteği çok önemli. Bu işbirliğinin uzun yıllar süreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.




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