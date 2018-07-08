Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer açısından geçen sezona göre işlerinin daha kolay olduğunu, yapacakları transfer sayısının daha az olacağını söyledi. Geçen sezon kadrolarına dahil ettikleri Kadu’nun dizinde bir sorun olduğunu bildiklerini kaydeden Sepil, bu nedenle ona göre bir kontrat yaptıklarını ifade etti.

Kadu’nun geçen sezonun son 10 maçında takımla olmadığını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

“Kendisi Brezilya’da ameliyat oldu, maç sayısından dolayı kontratı otomatik olarak uzamadı. İyileşeceğini umut ediyoruz ancak risk de alamayız, o nedenle Kadu’ya yeni kontrat teklif ettik. Kadu’yu 5. stoper olarak düşünüyoruz. Şu anda iki stoperimiz var, Reis ve Hakan. Arjantinli Grillo da yolda. Bir tane daha almaya çalışacağız. Hücum hattına da biri kanat olmak üzere iki takviye daha yapacağız. Grillo’dan sonra 3 net transfer daha yapacağız. Türkiye’de borcu olmayan az sayıdaki kulüpten birisiyiz. Bu avantajı koruyup Göztepe’yi yapılandırmaya devam edeceğiz. Zor bir lig olacak, gerekli takviyeleri yapıp sezona gireceğiz. Transfer döneminin bitmesine neredeyse daha iki ay var.”

Kadroda gençleştirme kararı aldıklarını da anlatan Sepil, kadro kurarken aynı pozisyonda iki yabancı olmamasına çalıştıklarını dile getirdi.

Sepil, genç oyunculara, özellikle de Türklere şans vereceklerini ifade ederek, “Birinci kalecimiz Beto, ikinci kalecimiz Göktuğ, üçüncü kalecimiz de Eren olacak. Dünyada 17-18 yaşında kaleciler, büyük takımlarda kadroya girebiliyorsa bu imkan Göztepe’de de sağlanmalıdır” dedi.

Altyapının temeli Ağustos’ta

Geçen sezon yaş ortalaması yüksek takımların başarılı olduğunun hatırlatılması üzerine Sepil, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya futboluna bakıldığında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Oyuncuların en başarılı yaşlarının 24-27 arasında olduğunu görüyoruz. Biz de bunu denge içinde yapmak istiyoruz. Bu sene 30 yaş ortalamasıyla oynadığınızda gelecek sezon ortalamanız otomatikman 31’e çıkıyor. Süper Lig, yaş ortalamasının yüksek olduğu bir lig. Burada kurgu yanlış. Göktuğ’u ikinci kaleci yapmak risk mi, bize göre değil.”

Torbalı’da yapılacak altyapı tesisleri için iş makinelerinin gelecek haftadan itibaren çalışmaya başlayacağını dile getiren Sepil, Ağustos ayı içinde de orada bir temel atma töreni gerçekleştireceklerini söyledi.

“Oyunculara cimri davranıyorum”

Sepil, zamanla Torbalı’daki tesislerde yetişecek altyapı oyuncularının Göztepe’ye hizmet vereceğini belirterek, “Altyapıya harcadığım parayı daha rahat harcıyorum, oyunculara daha cimri davranıyorum. Biz kredi bile çekmedik. 10 milyon Euro kredi çekip, bir sürü pahalı oyuncu alıp popüler gözükebilirim ama bunu tercih etmiyoruz” diye konuştu.

Geçen sezon kadroda yer alan oyuncuların bu sezon daha fazla gol atacağını düşündüğünü kaydeden Sepil, “Hücum hattına en az 2 tane net oyuncu getirmemiz gerekiyor. Ghilas’ı gönderme düşüncemiz yok. Ghilas geçen sezon istediği performansı gösteremedi, en büyük sorunlarından biri kilosuydu. Bu sezon 6 kilo düşük geldi. Ghilas’tan bu sene daha çok yararlanacağız” dedi.

“Bursaspor’dan Onur’la ilgilenmiştik”

Sepil, basında yer alan Bursasporlu Titi, Trabzonsporlu Hugo Rodallega gibi isimlerle ilgilendikleri iddialarının doğru olmadığını dile getirerek, “Bursaspor’dan Onur’la ilgilenmiştik. Ancak Bursaspor, Aziz Behich’in transfer durumu olduğu için izin vermedi” diye konuştu.

Ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Sepil, “Stadımızın tamamlanmasıyla daha farklı hedeflere ilerleyeceğiz. Bu sene başkanlıkta 5. yılım olacak. Artık çaylak başkanlıktan çıkıp, tecrübeli başkan oldum. Umarım bu tecrübe ile hata yapmayız” dedi.