Mehmet Sepil: “Türkiye, Göztepe’yi tekrar hatırladı”

14 yıl aradan sonra mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig’deki ilk sezonunu 6. sırada tamamlayan Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, sezonu beklentilerinin üzerinde tamamladıklarını kaydetti. Sezonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Sepil, “İlk yıl en büyük amacımız stressiz bir yıl geçirmekti. Düşme potasına fazla yaklaşmadan bir yıl geçirmeyi istiyorduk. Hemen hemen herkesin transfere başladığı bir dönemde biz Süper Lig’e çıktığımızı daha yeni fark edebildik. Çok hızlı transferler yaptık. Dolayısıyla çok başarılı bir yıl oldu” diye konuştu.

“Bu sene Türkiye, Göztepe’yi tekrar hatırladı” diyen Başkan Sepil, “Türkiye’nin en önemli camialarından biriyiz. Bundan kimsenin şüphesi yok. Türkiye’de tüm spor kulüplerine örnek olacak efsane bir tribün oluşturduk. Öyle bir seyirci topluluğuna oynadık. Tüm maçlarımız kapalı gişe olarak oynandı. Herhalde bunu mevcut kulüpleri içinde başaran tek kulüp biziz. Bu sezon stadı tamamen doldurduk” ifadelerini kullandı.