Mehmet Sepil: “Yeni stat Göztepe’nin miladı olacak”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, kulübün kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gürsel Aksel Tesisleri’nin yerine inşa edilen yeni statta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sepil, “14 Haziran bizim bayramımız. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye sevgi ışığını yakacağız. Bütün İzmir’i yakacağız” dedi.

Yeni stadın hizmete girmesiyle Göztepe’nin milat yaşayacağını ifade eden Mehmet Sepil, “Allah’a yalvarıyorduk, stadımız, kendi evimiz yoktu. Artık stadımız hazır. Önümüzdeki sene bu statta oynayacağız. Bize çok yardımcı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanına, İzmir Büyükşehir Belediyesine, Konak Belediyesine ve hayalimizi anlattığımızda ‘Bu stat çok güzel olacak’ diyen Başbakanımız Binali Yıldırım’a çok teşekkür ediyoruz. Geçen sezonu başarılı tamamladık. Ancak çok daha başarılı bir Göztepe bu statta olacak” diye konuştu.

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak stadın Türkiye’nin en güzel şehir içi stadı olacağının altını çizen Sepil, “Türkiye’de bazı şeyler yavaş ilerlerken, bizim stadımız canavar gibi ilerliyor. Burası 24 saat yaşayan bir yer olacak. Taraftar meydanı haline gelecek. Kulübümüze çok ciddi katkıları olacak. Futbol kulüplerinin ekonomisi ortada. Ben her zaman kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe istiyorum. Kulübümüzü daha da yukarıları taşıyacak Torbalı Altyapı Tesislerimiz de geliyor. Kendi oyuncularını yetiştiren bir Göztepe oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Sepil, “Artık olgunlaşmış hamleler yapmaya başladık. Çok yakında transferler çoğalacak. Ama biz 4 ya da 5 nokta takviye yapacağız. Takıma katkı sağlayacak isimler alacağız. Herkes inansın, biz doğru yoldayız” dedi.