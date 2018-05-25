“Meme estetiği ameliyatları yazın daha fazla yapılıyor”

Dr. Görkem Çalışkan, meme estetik operasyonlarıyla protez ve büyütme ameliyatları konusunda bilgi verdi. Dr. Çalışkan, meme estetiğinin her mevsim yapılabildiğini belirterek, “Meme estetiği ameliyatları kış mevsimine göre yaz aylarında daha fazla yapılıyor” dedi.

Meme estetiği ameliyatlarının bir mevsimi olmadığını belirten Op. Dr. Görkem Çalışkan, “Bu ameliyatlardan sonra iyileşme süreci oldukça kısa. Ameliyattan sonra kullanılan sporcu sütyenleri 4 hafta takılıyor. Hastalar sıcak havalarda bunu takabilir miyim diye düşünüyor. Fakat bunlar bel korseleri gibi sıkan sütyenler değil. Göğüs küçültme ameliyatından sonra hastalar 2-3 günün ardından yaşamına geri dönebilir. 2 hafta sonra denize ya da havuza girebilir” diye konuştu.

Meme protezi ve meme büyütme ameliyatlarında dinlenme sürecinin biraz daha uzun olduğunu belirten Op. Dr. Çalışkan, ameliyattan 3 gün sonra su teması yapılabildiğini ancak yüzme havuzuna girme veya kulaç atabilmenin 45. günden sonra önerildiğini kaydetti.

“Eşler de destekliyor”

“Artık erkekler eşlerini bu ameliyatlarda destekliyor” diyen Op. Dr. Görkem Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben evli olan tüm hastalarımın görüşmelerini eşleriyle birlikte yapıyorum. Eşler artık bu ameliyatlarda eşlerini destekliyor. Ameliyatlarda yapılan izler ömür boyu kalıyor. Ancak 1,5-2 yıl sonra sezaryen izi gibi kalıyor. O yüzden eşinin de düşüncelerine değer veriyoruz ve bu şekilde görüşme yapıyoruz. Göğüs büyütmede hasta ‘göğsüm çok büyük olmasın’ dediğinde, bizim kafamızdaki büyük göğüs imajından daha küçük bir göğüse büyük demiş olabileceğini düşünerek similasyon programlarını kullanıyoruz. Asıl göğüs büyüklüğünü omuz çevresine ve göğüs çevresinin ölçülerine göre belirliyoruz.”

“İz kalmaz demek yanlış”

Estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarında iz bırakmadan yapılacak hiçbir ameliyatın olmadığını belirten Op. Dr. Görkem Çalışkan, “Ben hastalarıma da aynen bunları söylüyorum. Hastalar bana ‘şu merkezde iz bırakmadan bu ameliyat yapılabiliyormuş’ diye geliyor. Hastalara bunu doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İz, her ameliyatta kalır. Ama bazı kişilerde belirsiz oluyor, bazılarında genetik yatkınlıktan dolayı iz daha belirgin kalabiliyor. Meme protezinde genelde göğüz çizgisinin altından giriyoruz. Bu iz her zaman göğüs çukurunun içinde kalıyor” ifadelerini kullandı.