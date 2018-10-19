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Meme kanserine karşı zumba

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında zumba etkinliği düzenledi.

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında zumba etkinliği düzenledi. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyon yoğun ilgi gördü.


Hastalığın simgesi olan pembe renkli tişörtler giyen yaklaşık 300 kadın, iki saat boyunca eğitmenler eşliğinde zumba yaptı. Etkinlikte meme kanserine karşı farkındalık oluşturulurken, sağlıklı yaşam için sporun önemine de dikkat çekildi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sürekli olarak spor etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediğimiz zumba etkinliğiyle de giderek yaygınlaşan bu hastalığa dikkat çekmeye çalıştık. Kadınlarımızla el ele verip farkındalık oluşturduk. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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