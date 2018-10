Meme Sağlığı Moral ve Farkındalık Günü

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde meme kanseri tedavisi gören ve bu hastalıktan zafer ile çıkan hastaların katılımıyla Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlenecek.

Memekander, Kanserle Dans, Liyakat Derneği, Kadın Kuruluşları Birliği, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Kadınsal Hareketler Bunlar Platformu gibi birçok dernek ve platformun katılacağı etkinlik, farklı ve yenilikçi sosyal sorumluluk projelerine imza atan Özel Can Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Meme kanseri tedavisi gören ve bu hastalıktan zafer ile çıkan hastaların da hazır bulunacağı etkinlikte, Can hastanesi personeli olan ve meme kanseri olduğunu hastanede çalışırken öğrenen tıbbi sekreter Bilge Senem Yalvaç'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Memekander Derneği başkanı, aynı zamanda da meme kanseri tedavisi gören Çiğdem Beşkardeş'in de kendi sürecini paylaşacağı etkinlikte, "Bir Kanser Hikayesi ve Aforizmalar" kitabıyla tanınan ve annesini kaybettiği için her fırsatta erken tanının önemine değinen Doç. Dr. Engin Deniz Eriş moral ve motivasyonun önemini paylaşacak.

100 pembe balon uçacak

İzmir Özel Can Hastanesi ve Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Muzaffer Keskiner, önleyici tıbbın tüm dünyada çok önemli olduğunu hatırlatarak, kadın, çocuk ve yaşlılara pozitif ayrımcılık yapmak için her fırsatı değerlendirdiklerini belirtti. Daha önce de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir çok kadın hastaya mamografi, meme ultrasonu, smear testi yaptıklarını hatırlatan Keskiner, “Meme sağlığı, erken tanının çok hızlı sağlanabileceği, 20 yaş üstü her kadının ayda bir kez kendi kendini muayene ederek kontrol edebileceği, 40 yaş üstü kadınların ise yılda bir kez mamografi çektirerek takip edebileceği, hastalığın doktor kontrolleri ile tespit ve tedavi edilebildiği bir konudur. Oysa ihmal yüzünden her yıl birçok kadını meme kanserinden kaybediyoruz. O yüzden meme kanseri farkındalığı hayati önem taşıyor. Biz de bir sağlık kuruluşu olarak, erken tanının farkındalığını oluşturmak adına, ‘Doktora gitmeme, erken tanıyı geciktirir' başlıklı sosyal medyada videolar yayınlayarak, meme kanserini yenmiş ve tedavi gören hastalarımızla umudun simgesi pembe balonları gökyüzüne uçurarak katkı koymak istedik.“

15 Ekim'de İzmir Can Hastanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek programa hastalar anlatacakları yaşam hikayeleriyle renk katacak. Hastalar ve yakınları arasında motivasyonu en üst düzeye çıkacağı etkinliğin sonunda gökyüzüne 100 adet pembe balon uçurulacak.

Can Basketbol Takımından farkındalığa destek

Doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan Can Sağlık Grubu Basketbol Takımı da geçtiğimiz günlerde çıktığı maç öncesinde Meme Kanseri Farkındalık çalışmasına destek verdi. Oyuncular, sahada maç öncesi hastanenin 15 Ekim'de düzenleyeceği etkinlik afişini açtı.