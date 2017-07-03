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03 Temmuz 2017 13:23

Menderes Belediye Başkanı Soylu’dan hayvan barınağı açıklaması

İzmir’de meydana gelen yangında soğutma çalışmaları devam ederken, Menderes Belediye Başkanı Bülent soylu, yangın alanında bulunan hayvan barınağında hiçbir hayvanın zarar görmediğini, dışarıda olan 30 hayvanın da hemen barınağa taşındığını açıkladı.

Menderes Belediye Başkanı Soylu’dan hayvan barınağı açıklaması

03 Temmuz 2017 13:23

Başkan Soylu, bölgede de en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını söyledi.


Bölgede incelemelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, söndürme çalışmalarının hala devam ettiğini belirterek, “Havada 5 helikopter bulunuyor. Çok büyük bir alanı kaybettik, aşağı yukarı 800 hektar bir alanı kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İnşallah yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ile görüşerek, en kısa sürede belediyemizin de vermiş olduğu desteklerle bu alandaki yeşillendirme çalışmalarımız, ağaç dikim faaliyetlerimiz başlayacak. Tabii ki tekrar aynı hala kavuşması uzun yıllar alacak ama biz ne kadar buna erken başlarsak o kadar kısa sürede o eski güzelliğine kavuşması için Menderes Belediyesi olarak göstereceğiz” dedi.



Soğutma çalışmaları bitene kadar yollar kapalı


Yangının aralıklı olarak Deliömerli köyünde devam ettiği bilgisini paylaşan Başkan Soylu, “5 helikopter müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ederken yol trafiğe kapalı olacak. Çünkü yüzlerce itfaiye aracı çalışıyor ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için trafik yangın kontrol altına alınana kadar kapalı kalacak” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Soylu, “Bu yangınlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüze gelen her yerde mangal yakmaktan artık vazgeçilmesi gerekiyor. Bunların yapılabileceği belirli noktalar var. Oralarda bu tür faaliyetleri yapmak gerekiyor. 800 hektar alanı kaybettik. Parası bedeli hiçbir şekilde paha biçilemez. O yüzden bütün vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı olmaları gerekiyor diye konuştu.



Telef olan hayvan yok


Öte yandan, özellikle sosyal medyada birçok hayvanın yanarak can verdiği iddialarına yanıt veren Başkan Soylu, "Burada herhangi bir ev zarar görmedi. Zaten burası ormanlık alan, ev yok. Olmadığı için de herhangi bir insan zarar görmedi. Sadece hayvan barınağı var. Oranın yakınında olan bölgede 30’a yakın hayvan vardı. Onları belediye ekiplerimiz hemen barınağa aktardı. Şu ana kadar can kaybı yaşanmadı" dedi.




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