Menderes Belediyesi çalışanlarından kayıp para iddialarına tepki

Sayıştayın AK Parti'li Menderes Belediyesi için hazırladığı denetleme raporunda, 2 milyon TL'ye yakın bir paranın kayıp olduğuna dair çıkan haberlere çalışanlar tepki gösterirken, yetkililer bu paranın İller Bankası tarafından kesilen paylar olduğunu ve kayıp paranın söz konusu olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz gün Menderes Belediyesine ait Sayıştay Denetleme Raporunda, yer alan bulgulara göre belediyenin kasasında bulunan para ile, açıklanan mali tablolar arasında 2 milyon TL'lik kayıp bulunduğu haberlerine belediye çalışanlarından tepki geldi. Belediye çalışanları denetleme raporunda yer alan 2 milyon TL'nin yok edildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bina önünde basın açıklaması yaptı.

Çalışanlar adına açıklamayı okuyan Menderes Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Fatma Erdemesinli, “Basın yayın organlarında Sayıştay Başkanlığı raporundaki mali tablolardaki hareketlerde, 2 milyon liranın yok edildiği iddia edilmektedir. Oysaki belediyenin İller Bankasınca kesilen yüzde 2 oranındaki sermaye katılım payı bankanın hesaplarında Menderes Belediyesi sermaye payı olarak görülmektedir. İller Bankası kaynağından kesinti yapılan bu tutar, belediyemizin nazım hesaplarına sehven muhasebeleştirilmediği için eksik yapılan muhasebe kaydından kaynaklanmaktadır. Bunun haricinde belediyenin kaynağının yok edilmesi ya da birine verilmesi ya da haksız ödenmiş olması söz konusu değildir” dedi.

Sendikadan destek

Belediye Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem-Bir-sen) İzmir Başkanı Hanefi Ertuğrul Çolak da Menderes Belediyesine destek verdi. Olayın tamamen siyasi olduğunu belirten Çolak ise şunları söyledi:

"Mali İşler Müdürümüz sendikamızın üyesidir. Kendisinin böyle bir işte böyle bir anlamda kullanılmasına asla müsaade etmeyiz. Kendisine güveniyoruz, sendika olarak yanındayız. Üyelerimizle ilgili çıkan bu tür haberleri şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz. Böyle bir şey mümkün değildir. Devletin resmi kayıtları var. Sehven yapılmış olabilir. Ancak iddia edildiği şekilde böyle bir şey yapılması asla mümkün değildir. Üstelik Sayıştay raporunu okuyun orada da böyle bir iddia olmadığı görülecektir. Orada da böyle bir ibare ve bölüm yoktur. Haberin tamamen belden aşağı vurmak için yapıldığı kesin” diye konuştu.

Sayıştay raporundaki tespit

Sayıştay'ın denetleme raporunda kayıp paraya ilişkin şu tespite yer verilmişti:

“Kurumun mali tablolarında 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, 1.837.402,58 TL eksik tutar ile yer almıştır. Bu durum 2017 yılı mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemiştir.”