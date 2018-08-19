Menderes Kurban Bayramına hazır

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçe genelinde belirlenen satış ve kesim yerlerinde Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner Müdürlüğü tarafından denetimler sıklıkla gerçekleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm camilerinde temizliği gerçekleştirildi.

"Görevimizin başındayız"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te her yıl olduğu gibi bu yılda bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz satış ve kesim alanlarında kontrollerini gerçekleştiriyor, cami temizliklerimiz tamamlandı. Menderes’te bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için biz görevimizin başındayız” dedi.