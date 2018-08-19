Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 10:32

Menderes Kurban Bayramına hazır

Menderes Belediyesi tarafından ilçede kurulan kurban satış alanında ekipler tarafından denetleme yapıldı.

Menderes Kurban Bayramına hazır

19 Ağustos 2018 10:32



Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki kurban bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçe genelinde belirlenen satış ve kesim yerlerinde Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Veteriner Müdürlüğü tarafından denetimler sıklıkla gerçekleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm camilerinde temizliği gerçekleştirildi.



"Görevimizin başındayız"


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te her yıl olduğu gibi bu yılda bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz satış ve kesim alanlarında kontrollerini gerçekleştiriyor, cami temizliklerimiz tamamlandı. Menderes’te bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için biz görevimizin başındayız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    33°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç