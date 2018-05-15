Menderes Ramazan’a hazır

İlçede 30 gün boyunca kurulacak iftar sofralarının yanı sıra Ramazan Şenlikleri de gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan için ilçe genelinde hazırlıklarını tamamladı. 1 ay boyunca top sahasında her gün bin 800 kişi için iftar sofraları kurulurken Tekeli, Gümüldür, Özdere, Gazipaşa ve Görece mahallerinde de farklı günlerde iftar sofraları kurulacak. İlk kez düzenlenecek Ramazan şenlikleri de renkli görüntüler oluşturacak.

İhtiyaç sahipleri unutulmadı

Şehit Ömer Halis Demir Parkı’nda iftar sonraları tasavvuf müziği gösterileri ile Ramazan’ın ruhu eh güzel şekilde yaşatılacak. İhtiyaç sahibi aileler için 3 bin erzak kolisinin dağıtımı da Ramazan ayı boyunca Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Camiler temizlendi

Menderes Belediyesi İbadethane Temizlik Ekibi de Ramazan öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik işlerini tamamladı. Vatandaşların daha temiz ortamda ibadetini yerine getirmesi için camilerin tamamında dip köşe temizlik gerçekleştiren ekipler, camii içerisindeki temizliğin dışında camii bahçesinde de düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Ramazan doyasıya yaşanacak"

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes’te Ramazan’ın en iyi şekilde yaşanacağını belirterek,“Göreve geldiğimizde başlattığımız Ramazan etkinliklerimizi bu yılda gerçekleştiriyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan için her türlü hazırlığımızı tamamladık. Ramazan’ın ruhunu en iyi şekilde yaşayacağız. İbadethane Temizlik Ekibimiz ilçedeki tüm camilerimizde temizlik işlerini tamamladı. Ramazan’da sağlıklı ve hijyenik ortamda vatandaşlarımız ibadetlerini gerçekleştirecek. Top sahamızın yanında yer alan alanda kuracağımız iftar sofralarımızda her gün bin 800 kişiyi ağırlayacağız. Sadece ilçe merkezimizde değil farklı günlerde farklı mahallelerimizde de iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla oruçlarımızı açacağız. Ramazan ayı boyunca Allah edeceğimiz duaları, tutacağımız oruçları kabul etsin” diye konuştu.