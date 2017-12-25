Menderes’in mandalinaları çocuklara

İlçedeki tüm anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine mandalina dağıtımı Menderes Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Belediyeye ait bahçelerde yer alan mandalinalar 46 mahalledeki öğrencilerle buluşturuldu. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da mandalina dağıtımına katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Toplanan mandalinaları satmak yerine çocuklara dağıtmayı tercih ettiklerini kaydeden Başkan Soylu, “Bu toprakların ürünlerini bu toprakların çocuklarıyla buluşturduk. Belediyemize ait olan bahçelerde yetişen mandalinalarımızı her şeyimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza hediye ettik. Tüm anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerimize afiyet olsun” dedi.