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25 Aralık 2017 09:59

Menderes’in mandalinaları çocuklara

Menderes Belediyesine ait bahçelerde ki mandalinalar anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine hediye edildi.

Menderes’in mandalinaları çocuklara

25 Aralık 2017 09:59


İlçedeki tüm anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine mandalina dağıtımı Menderes Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Belediyeye ait bahçelerde yer alan mandalinalar 46 mahalledeki öğrencilerle buluşturuldu. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da mandalina dağıtımına katılarak çocuklarla bir araya geldi.


Toplanan mandalinaları satmak yerine çocuklara dağıtmayı tercih ettiklerini kaydeden Başkan Soylu, “Bu toprakların ürünlerini bu toprakların çocuklarıyla buluşturduk. Belediyemize ait olan bahçelerde yetişen mandalinalarımızı her şeyimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza hediye ettik. Tüm anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerimize afiyet olsun” dedi.




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