Menderes’te 30 Ağustos Coşkusu

Dev Türk bayrağının yer alacağı etkinlikte şarkıcı Murat Boz da sahne alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı Menderes Belediyesi tarafından coşkuyla kutlanacak. Belediye önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler Menderes 19 Mayıs Stadı’nda devam edecek.

Dev Türk bayrağı

Bando eşliğinde Menderes Belediyesi önünde başlayacak fener alayı, 2 metre genişliğinde 160 Metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile yürüyüşünü gerçekleştirecek. 10 bin el bayrağı da etkinliğe katılan vatandaşlara Menderes Belediyesi tarafından dağıtılacak.

Murat Boz coşkusu

Fener alayının ardından Menderes 19 Mayıs Stadı’nda genç şarkıcı Bükre Sena Sait, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için yazdığı “Afrin-Olive Branch Operation” adlı İngilizce rap şarkıyı seslendirecek. Sait’in ardından ise sevilen sanatçı Murat Boz sahne alacak. Boz, en sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirecek. Kutlamalar havai fişek gösterisinin ardından sona erecek.

Herkes davetli

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Menderes’te coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek, “Anadolu topraklarının ilelebet şanlı bayrağımızla dalgalanacağının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96’ıncı yıl dönümünü Menderes’te coşkuyla kutlayacağız. Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı Menderes’imize davet ediyorum” dedi.