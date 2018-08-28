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28 Ağustos 2018 10:39

Menderes’te 30 Ağustos Coşkusu

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek kutlamalar renkli görüntülere sahne olacak.

Menderes’te 30 Ağustos Coşkusu

28 Ağustos 2018 10:39

Dev Türk bayrağının yer alacağı etkinlikte şarkıcı Murat Boz da sahne alacak.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı Menderes Belediyesi tarafından coşkuyla kutlanacak. Belediye önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler Menderes 19 Mayıs Stadı’nda devam edecek.



Dev Türk bayrağı


Bando eşliğinde Menderes Belediyesi önünde başlayacak fener alayı, 2 metre genişliğinde 160 Metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile yürüyüşünü gerçekleştirecek. 10 bin el bayrağı da etkinliğe katılan vatandaşlara Menderes Belediyesi tarafından dağıtılacak.



Murat Boz coşkusu


Fener alayının ardından Menderes 19 Mayıs Stadı’nda genç şarkıcı Bükre Sena Sait, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için yazdığı “Afrin-Olive Branch Operation” adlı İngilizce rap şarkıyı seslendirecek. Sait’in ardından ise sevilen sanatçı Murat Boz sahne alacak. Boz, en sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirecek. Kutlamalar havai fişek gösterisinin ardından sona erecek.



Herkes davetli


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Menderes’te coşkuyla kutlayacaklarını ifade ederek, “Anadolu topraklarının ilelebet şanlı bayrağımızla dalgalanacağının simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 96’ıncı yıl dönümünü Menderes’te coşkuyla kutlayacağız. Bu coşkuyu hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı Menderes’imize davet ediyorum” dedi.




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