Menderes’te ’Barış Masası’ devrede

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören hizmetten ilk gün 250 kişi yararlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, iskan sorununu çözmesi hedeflenen imar barışı yönetmeliğinin çıkmasının ardından Menderes Belediyesi tarafından belediye bünyesinde Barış Masası hizmeti devreye girdi. İlk günden yoğun ilgi gören hizmette ilk başvuruları da Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte aldı.

Destek hizmeti

Dört kişilik personel tarafından vatandaşlarla birebir iletişimin kurulduğu hizmet kapsamında vatandaşlara imar barışı hakkında bilgilendirmenin yanı sıra hazırlanacak evraklar konusunda yardımcı olunuyor ve e-devletten başvurular gerçekleştiriliyor.

Herkesi davet etti

Hizmetle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Menderes Belediyesi olarak imar barışıyla ilgili aklında soru işareti olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve süreçle ilgili başvurularını hızlandırmak adına İmar Barışı hizmetini devreye soktuk. Belediyemiz bünyesinde kurduğu hizmet masalarımızda vatandaşlarımıza konuyla ilgili yardımda bulunuyoruz, İlk günden 250 kişiye imar barışı konusunda yardımcı olduk. İmar barışından yararlanmaya hak kazanan tüm vatandaşlarımızı belediyemize davet ediyoruz, gelsinler konuyla ilgili detaylı bilgiyi alsınlar ve başvurularını gerçekleştirsinler” dedi.