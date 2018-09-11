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Menderes'te Cem Evi açıldı

Yapımı Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi Menderes Cem Evi’nin açılışı gerçekleşti.

Yapımı Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi Menderes Cem Evi'nin açılışı gerçekleşti.


Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi Menderes Cem Evi'nin açılışı Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun katılımıyla gerçekleşti. Yapımı Menderes Belediyesi tarafından tamamlanan projenin açılışına Başkan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre, MHP Menderes İlçe Başkanı Önder Böncü, Alevi Kültür Derneklerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


350 metrekare alanda yer alan Alevi Kültür Derneği Menderes Şubesi Menderes Cem Evi morg, yemekhane, çay ocağı, tuvaletler ve ibadet alanından oluşuyor. Yapımının yanı sıra Cem evinin kirası da Menderes Belediyesi tarafından karşılanıyor.



"Sevgi, saygı ve samimiyetimizin nişanesi"


Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “ Seçimden sonra parti rozetimizi çıkarıp bir kenarıya koyduk ve bu anlayışla ilçemize hizmet ediyor, herkesin sesi, her kesimin belediyesi olmaya devam ediyoruz. Yerel seçim sürecine gittiğimiz şu dönemde bu tür yaptığımız açılışları seçim malzemesi yapmak isteyenler olacaktık. Onlar şunu iyi bilsinler ki ben sizin oyunuza talip değilim, ben sizin gönlünüze talibim. Birileri mutlaka Menderes'te ki Alevi vatandaşlarımızın oyunu almak için seçime 6 ay kala Bülent Soylu cem evi yaptı diyecek. Ben şerefimle, namusumla böyle bir şeye talip olmadığımı söylüyorum. 2014 yılında yola çıktığımızda sevgi, saygı, samimiyet demiştik. İşte bu cem evi o sevgi, saygı ve samimiyetin nişanesidir. Bizim siyasetten anladığımız gök kubbede hoş bir seda bırakmak, gönüllere girmektir. Birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Rabbim bana ömür verir, milletimiz görev verirse bağımsız bir cem evini de Menderes'e kazandıracağız” dedi.


Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şube Başkanı Vedat Ad, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Görer ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Aydın da yaptıkları konuşmada, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'ya verdiği destekler için teşekkür etti.

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