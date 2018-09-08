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08 Eylül 2018 09:46

Menderes’te gece “yol” mesaisi

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları kapsamında ilçenin ana arterlerinde gece çalışması gerçekleştiriliyor.

Menderes’te gece “yol” mesaisi

08 Eylül 2018 09:46



Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında ilçenin ana arterleri olan Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi, Cüneytbey Mahallesi İbrahim Turan Caddesi ve Cüneytbey Sokak’ta gece çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sabaha kadar süren çalışmalara Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katılıyor.



Her yer asfaltlanacak


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ”Menderes’imiz genelinde başlattığımız asfalt seferberliği kapsamında aylardır ilçe merkezimizde sorunlu yolları asfaltla buluşturuyor ve vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Geldiğimiz noktada ilçemizin en işlek cadde ve sokakları olan Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi, Cüneytbey Mahallesi İbrahim Turan Caddesi ve Cüneytbey Sokak’ta asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında ana arterler arasında en işlek olan Atatürk Caddemizde mesai başlangıcına kadar çalışmalarımızı tamamlayarak yolumuzu asfaltlanmış haliyle vatandaşımızın hizmetine açtık” dedi.



Vatandaşa teşekkür


Gece mesaisinde ekiple birlikte olduğunu ifade eden Başkan Soylu, “Belirttiğimiz noktalarda gece çalışmamızın nedeni gündüz oluşan insan ve trafik yoğunluğu. İlçenin kalbi durumunda olan mahalle ve sokaklarımızda akşam saat 21.00 ile sabah saat 07.00 arasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Gündüz mesaimizin ardından gece gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ekibimizle birlikte bende işin başında yer alıyorum. 30 kişilik ekip ile hızlı şekilde yol kazım ve düzenleme çalışmalarımızı yapıp ilçemizin en işlek cadde ve sokaklarını asfalt ile buluşturuyoruz. Tüm gayretimiz vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları. Bunun içinde gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Gece çalışmalarımıza gösterdikleri anlayış için vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.




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