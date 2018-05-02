Menderes’te gök ay-yıldıza büründü

Şenliğe AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.

Menderes Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Menderes Uçurtma Şenliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı ve Sahilinde düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı şenlikte 3 bin 500 uçurtma ücretsiz dağıtıldı. Tüm gün süren etkinliğe AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.

Şenlik kapsamında oluşturulan özel oyun alanında çocuklar gönüllerince eğlendi. Çizgi film karakterlerinin de yer aldığı şenlikte, yüz boyama, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi. Sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz de şarkılarıyla şenlikte yer aldı.

Şenliğe katılanlara teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Bu yıl Menderes sahillerinde gök yine ay yıldıza büründü. Düzenlediğimiz uçurtma şenliğimiz, her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşti. Hem işçi bayramımızı hem de şenliğimizi birlikte kutlayarak çifte kutlama yaptık” dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün de yoğun gündemine rağmen şenliğe katıldığını ifade eden Soylu, “Menderesli hemşehrilerimize sevgisini gösteren AK Parti İl Başkanımız Sayın Aydın Şengül’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de “Baharın bu güzel günlerinde Menderes Belediyemizin düzenlediği uçurtma şenliğine katılarak hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü çok farklı bir şekilde kutladık. Bu güzelliği bizlere yaşattıkları için başta belediye başkanımız olmak üzere etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.