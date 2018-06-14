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14 Haziran 2018 18:01

Menderes’te gönül sofraları

Menderes Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarına Menderesli vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Menderes’te gönül sofraları

14 Haziran 2018 18:01

80 bin vatandaş belediyenin gönül sofralarında buluştu.


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu döneminde başlatılan ve Ramazan ayı boyunca her gün kurulan iftar sofraları bu yılda on binleri buluşturdu. Her gün ilçe merkezinde kurulan iftar sofrasının yanı sıra farklı günlerde farklı mahallelerde de kurulan iftar sofralarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 80 bin vatandaşın katılım sağladığı gönül sofralarında birlik ve beraberlik mesajları verildi.


İftar sofralarında herkesi buluşturduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’te bizim dönemimizde başlayan iftar sofralarımıza vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Toplumun her kesimini bu Ramazan ayında da iftar sofralarımızda bir araya getirdik. Zengini de, ihtiyaç sahibi de, genci de, yaşlısı da, farklı siyasi görüşe sahip olanı da, farklı takım tutanı da gönül sofralarımızda buluştu. Ramazan paylaşmaktır ve biz ekmeğimizi vatandaşlarımızla paylaştık. Her gün ilçe merkezimizde bin 800 kişiyi gönül soframızda ağırlarken, farklı mahallelerimizde de gönül soframızı kurarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ettiğimiz dualar, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun” ifadelerini kullandı.




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