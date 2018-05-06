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06 Mayıs 2018 12:13

Menderes’te hak dansları coşkusu yaşanacak

Menderes Belediyesi tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde 9.

Menderes’te hak dansları coşkusu yaşanacak

06 Mayıs 2018 12:13

Geleneksel Halk Dansları Gecesi düzenlenecek.



Menderes Belediyesi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu tarafından 9. Geleneksel Halk Dansları Gecesi düzenlenecek. Raks-ı Anadolu adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, tüm yıl boyunca eğitim alan 300 kişilik grup gösterilerini sunacak. 7’den 70’e her yaştan ve her meslek grubundan dansçının bulunduğu 11 ekip, farklı yörelere ait 70’den fazla halk oyununu sergileyecek. 7 Mayıs Pazartesi günü Menderes Kültür Merkezi Amfi Tiyatro, 8 Mayıs Salı günü Görece Rumeli Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikler saat 20:30’da başlayacak.



Kültür mozaiği


Etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinin yöresel danslarının sunulacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderesimiz’de halk dansları coşkusunu en güzel şekilde yaşayacağız. Belediye bünyemizdeki halk dansları öğretmenlerimizden bir yıllık süreçte eğitim alarak hazırlanan vatandaşlarımızın gösterisi renkli görüntülere sahne olacak. Farklı yörelere ait halk danslarının sergileneceği etkinliğimiz tam bir kültür mozaiği. İki gece gerçekleşecek halk dansları coşkumuza tüm halkımız davetlidir" dedi.




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