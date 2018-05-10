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10 Mayıs 2018 10:11

Menderes’te halk dansları coşkusu yaşandı

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen 9.

Menderes’te halk dansları coşkusu yaşandı

10 Mayıs 2018 10:11

Geleneksel Halk Dansları Gecesi renkli görüntülere sahne oldu.


Menderes Belediyesi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Halk Dansları Topluluğu tarafından 9. Geleneksel Halk Dansları Gecesi düzenlendi. Raks-ı Anadolu adıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, tüm yıl boyunca eğitim alan 300 kişilik grup gösterilerini sundu. 7’den 70’e her yaştan ve her meslek grubundan dansçının bulunduğu 11 ekip, farklı yörelere ait 70’den fazla halk oyununu sergiledi.



Kültür mozaiği


Etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinin yöresel danslarının sunulduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderesimiz’de halk dansları coşkusunu en güzel şekilde yaşadık. Belediye bünyemizdeki halk dansları öğretmenlerimizden bir yıllık süreçte eğitim alarak hazırlanan vatandaşlarımızın gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Farklı yörelere ait halk danslarının sergilenediği etkinliğimiz tam bir kültür mozaiği. Bizimle birlikte coşkumuza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.




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