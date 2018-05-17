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17 Mayıs 2018 10:07

Menderes’te ilk iftar gerçekleşti

Menderes Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar sofralarının ilki yoğun katılımla gerçekleşti.

Menderes’te ilk iftar gerçekleşti

17 Mayıs 2018 10:07


11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle Menderes Belediyesi tarafından ilçe merkezinde 1 ay sürecek iftar sofralarının ilki düzenlendi. Gönül sofrasında oruçlar açıldı, dualar edildi. Bin 800 kişinin bir araya geldiği iftarda birlik ve beraberlik mesajı verildi.


İlk iftarda yemekler de Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu tarafından dağıtıldı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Soylu, yemek için sıraya giren vatandaşlara kendi elleriyle yemeklerden ikram etti.



“Ramazan ruhu yaşanıyor”


Açılan oruçların, edilen duaların ardından vatandaşlara seslenen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Göreve geldiğimizde başlattığımız iftar sofralarımızı Allah’ın izniyle bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Bu sofralar ile birlik ve beraberliğimiz daim oluyor. Ramazan’ın coşkusunu en güzel şekilde yaşıyoruz. 1 ay boyunca ilçe merkezimizde ve farklı mahallelerimizde iftar sofralarımızı kurarak vatandaşlarımızla Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşayacağız” dedi.




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