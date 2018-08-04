Menderes’te kaçırılan çocuk vakalarına karşı parklara kamera

Kaçırılan çocuk vakalarının önlemek amacıyla İzmir’de Menderes Belediyesi, bütün çocuk parklarını güvenlik kameralarıyla donattı. Parklara konulan kamera sistemleri ile çocuklarını güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Menderes Belediyesi Başkanı Bülent Soylu, İhlas Medya kuruluşları olan TGRT Haber, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) geçtiğimiz aylarda başlattığı ‘çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ adlı kampanyasının da yerinde olduğuna dikkat çekti.

“7/24 belediye tarafından izleniyor”

Başkan Bülent Soylu, "Buradaki amacımız son günlerde ülkemizde yaşanan çocuk kaçırma vakalarına dikkat çekmektir. TGRT Haber’in çocuk parklarına yönelik yapılan 7/24 izlenme kampanyasını gördük ve bunun üzerine bizde parklarımızı kamera sistemleri ile donatmaya karar verdik. Menderes’deki bütün parklar artık 7/24 belediyemiz tarafından izlenmektedir. Bu usul çocuklarımızın güvenliği, sağlığı, hayat güvenceleri bizler tarafından daha iyi korunabiliyor" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ki bütün belediyeler çocuk parklarını gözetmeli”

Bütün belediyelerin çocuk parklarına gerekli önlem ve tedbirlerin almasının önemine vurgu yapan Soylu, “Tavsiyem şudur ki; sadece İzmir belediyesi değil, Türkiye’de ki bütün belediyeler çocuk parklarını gözetmeli ve güvenlik kameraları ile kötü olayların en baştan kontrol altında tutulmasını sağlamalıdır. Bu kameraları herkesin görebileceği yerlere koyarsak kişiler için caydırıcılık oluşturacaktır ve bütün bu olumsuzluklarında önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Menderes halkı bu projeyi çok önemsedi, ben burada görevlilerden biri olmasam halktan biri olsam bile bu projeyi desteklerdim, benimde dört yaşımdaki bir kızım var. Böyle projeler hep onların güvenliği için ve takdir ediyorum” dedi.

"Bütün çocukları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz"

Çocukların güven ve huzur içinde çocuk parklarında oynamalarının kendilerinin için önemli bir konu olduğuna değinen Soylu, "Vatandaşlarımızdan gelen tepkilerin yüzde yüzü ise olumlu yönde olduğu gözüküyor ve herkes bizi destekliyor. Artık parkta oynayan çocuklarımız ailesi başlarında olmasa bile güvenli bir biçimde oyunlarına devam edebilecekler. Biz Menderes de yaşayan bütün çocukları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz ve bu şekilde yaklaşıyoruz. Bizim çocuklarımızın huzuru nasıl bizim için çok önemli ise Menderes de yaşayan doksan bin çocuğumuzun da huzuru güvenliği bizim içinde o kadar önemli. Umarım bundan sonra Menderes de ki aileler çocuklarını artık daha huzurlu ve güvenli bir şekilde parklara gönderebilirler’’ diyerek görüşlerini belirtti.

Mahalle sakinleri: “Kendimizi daha güvende hissediyoruz”

Barbaros Mahallesi’nin sakinleri, mahallede yer alan parkın Menderes Belediyesi tarafından 11 kamera ve 7/24 kamera sistemiyle izlenmesiyle alakalı memnuniyetlerini dile getirdi.

Artık kendilerini ve çocuklarını daha güvende hissettiklerini belirten mahalle sakini Emrah Erkol, “Kameraların takılması gayet iyi oldu böylelikle psikolojik olarak daha güvende hissediyoruz. Çocuklarımız gece saatlerine kadar parkta özgür bir şekilde oynayabiliyor. Başkanımıza böyle bir park kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Umarım bütün parklarda böyle güvenlik sağlanır ve çocuklarımız özgür içinde oynar’’ dedi. Mahallenin diğer sakinlerinden Seray Sertan ise “Bir babaanne olarak son zamanlarda yaşanan çocuğa yönelik olaylardan dolayı vicdanen çok rahatsızlık duyuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkânı çocuklarımıza sağladığı için" diye konuştu.