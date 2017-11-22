Menderes’te kış denetimi

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ısınma amaçlı kullanılan yakıt aletlerinin, hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde kömür satışı yapan depolarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde katı yakıt satıcı kayıt belgesi, iş yeri ruhsatı ile irsaliye ve faturalar kontrol edildi.

Çalışma hakkında açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Kış aylarının gelmesiyle birlikte ilçemizde denetimlerimize arttırdık. Özellikle kömür satışının yapıldığı depolarda ekiplerimiz kontrollerini gerçekleştirdi. Bu denetimlerde amacımız insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerin oluşmasını en aza indirgemek” dedi.

Temiz enerji çalışmaları devam

Menderes’i doğalgazla tanıştırdıklarını da hatırlatan Başkan Soylu, “Bir yandan kömür depolarına denetim gerçekleştirirken bir yandan da temiz enerji doğalgazı ilçemizin geneline yaymaya devam ediyoruz. Bizim dönemimizde ilçemiz temiz enerji doğalgazla tanışmış ve hızlı şekilde ilçe merkezimizde doğalgaz kullanılmaya başlanmıştı. Bu çalışmalarda programlı şekilde devam ediyor” diye konuştu.