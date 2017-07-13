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13 Temmuz 2017 11:22

Menderes’te onlarca hektar yanmıştı, taksicilerden destek geldi

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangının ardından Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’yu ziyaret eden Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, "Ciğerlerimizin paresi ormanlarımıza bir fidan da bizden.

Menderes’te onlarca hektar yanmıştı, taksicilerden destek geldi

13 Temmuz 2017 11:22

Derneğimiz adına bir fidanlık oluşturabiliriz" diyerek destek oldu.


Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, Menderes ilçesinde çıkan ve 600 hektarın üzerinde bir alanın kül olduğu yangının ardından Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’yu ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Pala, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Pala, yangın nedeniyle bir fidanlık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Ciğerlerimizin paresi ormanlarımıza bir fidan da bizden. Yanan ciğerlerimizi yenileme çalışmalarına da destek vermeye hazırız. Doğma büyüme Menderesliyiz. Tüm orman yangınları üzücü; ancak doğup büyüdüğümüz yaşadığımız ilçenin ciğeri yandı. Ciğerlerimizin paresi ormanlarımıza bir fidan da bizden olsun. Yanan ormanlık alanların yenileme çalışmalarına da destek vermeye hazırız. Derneğimiz adına bir fidanlık oluşturabiliriz. Menderes soluk alsın diye biz de fedakarlık yapmaya dernek olarak hazırız” dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığının da 1 buçuk milyon ağaçlık bir kampanya başlatacağını dile getiren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “1.5 milyon artı 1. ağacımız hazır. Biz de belediye olarak vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile bir çevre hareketi başlatıyoruz” dedi.


Pala, ziyaretin ardından Başkan Soylu’ya çam fidanı hediye etti.




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