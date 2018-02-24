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24 Şubat 2018 12:18

Menderes’te sendika müjdesi

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, belediye personeliyle buluşma toplantısının ilkini gerçekleştirdi.

Menderes’te sendika müjdesi

24 Şubat 2018 12:18

Başkan Soylu, toplantıda tüm personelin sendikalı olacağını da müjdeledi.


Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, belediyede memur ve işçi statüsünde ki çalışma arkadaşlarıyla buluşma toplantısı düzenledi. İlki gerçekleşen toplantıda sendika müjdesi yaşandı.


Toplantıyla ilgili bilgi veren Başkan Soylu, “Birlik ve beraberlik içerisinde Menderes’in gelişimine, değişimine imza attığımız çalışma arkadaşlarımızla buluşma toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Onların istek, talep ve önerilerini dinledik. Menderes için neler yaptığımızı ve yapacağımızı konuştuk. Çalışma arkadaşlarımızla her Cuma günü bir araya gelmeye devam edeceğiz. Menderes için tüm ekip arkadaşlarımla birlikte aşk ile sevda ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Herkes sendikalı olacak


Konuşmasında sendika müjdesi de veren Başkan Soylu, “Memurlar ve kadrolu işçiler gibi taşeron işçilerimizin de kadroya geçişlerinin ardından sendikalı olmaları için gereken işlemleri gerçekleştireceğiz. Onların da sendikal haklarını vereceğim. Çünkü Menderes bugün gıptayla gösteriliyorsa, herkesin konuştuğu yer haline geldiyse bunu tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte başardık. Bu payda hakkı olan tüm çalışma arkadaşlarımın da sendikal haklarını vermek bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.




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