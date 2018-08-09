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09 Ağustos 2018 10:10

Menderes’te şezlong operasyonu

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki plajlarda yer alan tüm şezlonglar kaldırıldı.

Menderes’te şezlong operasyonu

09 Ağustos 2018 10:10


Menderes Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridindeki tüm şezlonglar kaldırılarak, vatandaşların plajlarda gönüllerince yararlanmasının önü açıldı. Yapılan uygulama vatandaştan tam not aldı.



"Plajlar vatandaşındır"


Konuyla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Menderes’imizin sahillerinde yer alan işletmelerin plajlarda halka para ile kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır ve işletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz sürekli takiplerini sürdürmektedirler. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve konforlu bir şekilde tatillerini yapmaları için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz” dedi.




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