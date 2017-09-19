Menderes’te Yörük şenliği coşkusu

Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına çalışmalar gerçekleştiren Menderes Belediyesi, Oğlananası Yörük Şenliğinin ilkini düzenledi. Oğlananası Yörükler Derneğiyle birlikte gerçekleşen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren etkinliğe Ege bölgesinin dört bir yanındaki Yörük dernekleri de katıldı.

Yörük kültürünün en güzel örneklerinin yer aldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da şenliğe katıldı. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, gelin alma töreniyle devam etti. Oğlananası Meydanındaki etkinlikler ise coşkuyla gerçekleşti. Saz ekibi ve zeybek oyunlarının yanı sıra davul zurna ekibinin de gösterilerinin yer aldığı Oğlananası Yörük Şenliğinde keşkek ve pilav ikramı da yapıldı. Türk halk müziğinin önemli isimleri Gülseren Kılınç Aygün, Nebi Yaşar ve Tahsin Duru da, söyledikleri türkülerle şenliğe katılanlara unutulmayacak bir gün yaşattı.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Yörüklerin vatanına, bayrağına, ülkesine kendisini feda edenler olduğunu belirterek, "İlki gerçekleşen Oğlananası Yörük Şenliğinde coşkunun üst seviyede olduğunu görmek beni mutlu etti. İzmirli Yörük bir kardeşiniz olarak şunu belirtmek isterim ki; Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile ne kadar gurur duysanız azdır, iftihar duyun. Hem İzmir’de hem de Türkiye’nin her noktasında Menderes’in ismini onun sayesinde duyuyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenleyerek örfümüze, kültürümüze sahip çıkıyor. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. İzmir’de Yörük Türkmen Araştırma Merkezi olmadığını Yörük derneklerimizin temsilcileri ifade ettiler. Hamdolsun 9 Eylül’de bu merkezi kurduk ve çalışmalara başladık. Artık kendi örfümüzü, ananemizi, kendi adetlerimizi bu tür etkinliklerle kutlayacağız ama bilimsel noktada ciddi destekleri de gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Terörü bitireceğiz"

Ülke gündemine de değinen Kaya, "Bizim tek derdimiz, tek tasamız bayrağımız, vatanımız, devletimiz. Geçmişten nasibini almamışlar 15 Temmuz’da hain darbe girişimine kalkıştı; fakat milletimizle birlikte tanklara, toplara, helikopterlere rağmen kefenlerimizi giyip demokrasimizden, Cumhuriyetimizden vazgeçmedik. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir millet yoktur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu toprakları ilk günden itibaren bize yurt etmek istemiyorlar ama biz de millet olarak bir oluyor, iri oluyor, diri oluyor birlikte Türkiye oluyoruz. Bugünde hala Türkiye üzerine yönelik terör örgütlerinin saldırıların görüyoruz. Yedi düvel karşımıza dizilmiş, biz zaten gardımızı buna göre alıyoruz. Teknolojinin de yardımıyla insansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla hain PKK’nın köklerine ot tıkadık. Bundan dış ülkeler rahatsız olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti devletinden birinin rahatsız olması kabul edilemez. Böyle duruş olmaz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki; PKK’sını da, FETÖ’sünü de, DEAŞ’ını da, bu ay yıldızlı bayrağın ne kadar düşmanı varsa sizlerle birlikte bitirip geçeceği" şeklinde konuştu.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de, "Geçmişine sahip çıkmayan toplumlar geleceklerine sahip çıkamazlar. Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir ülkeye sahip olmak için birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Bu etkinlik ile geçmişine sahip çıkan, birlik ve beraberlik içerisinde olanları görüyorum. Bu birlik ve beraberliği yarattıkları için Belediye Başkanımız Bülent Soylu’ya ve Oğlananası Yörük Derneğimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ise, doğup büyüdüğü mahallede şenliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Oğlananası Yörük Derneği’nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Derneğin kurulmasında belediye olarak bütün imkanları seferber ettik, belediyenin kapılarına sonuna kadar açtık. Türk’e, Yörük’e sahip çıkmak isteyenlere hem belediyemizin hem de Bülent Soylu’nun neyi varsa sonuna kadar onundur. Menderesimizin dört bir köşesinden, ülkemizin dört bir köşesinden şenliğimize gelen vatandaşlarımız var. Biz görev geldiğimiz ilk günden itibaren yaptığımız deve güreşleriyle, Yörük şenlikleriyle kültürümüze, örfümüze, adetimize sahip çıkıyoruz. Menderes Türkiye’nin yüzölçümü bakımından yedinci büyük ilçesidir. Bu sebeple Menderesliler birçok yerde birbirlerini tanımıyor ama yaptığımız bu etkinliklerle Menderesliler bir araya geliyor, kaynaşıyor, birbirini tanıyor. Tekelili Göçmen Konutlarında ki kardeşimi tanıyor. Göçmen Konutlarındaki kardeşlerim Gümüldür’deki kardeşimi tanıyor. Menderes olarak, çok büyük bir aile olarak kaynaşmamıza tek yumruk olmamıza vesile oluyor” dedi.

Bülent Soylu, "Bugün birileri teröre, teröriste sahip çıkarken sizler Türk’e, Yörük’e sahip çıkıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demiş; ‘ Ey ahalar, beyler Toroslara çıkın bir bakın nerede bir Yörük çadırı görürseniz dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez’ İşte birilerinin Atatürk’ün bu sözünü çok iyi duyması gerekiyor. Bugün Toros’ta ki çadırlarda, Oğlananasında ki çadırlarda, Karadeniz’de ki çadırlarda, Akdeniz’de ki çadırlarda duman tütüyor. O yüzden hiç kimse heveslenmesin. Bu ülkeyi böldürmeyiz, bu ülkeyi size yedirmeyiz, bu ülke üzerinde ameliyat yaptırtmayız” dedi.