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13 Eylül 2017 12:01

Menderes’te Yörük Şenliği zamanı

Menderes Belediyesi tarafından ilki düzenlenecek Oğlananası Yörük Şenliği 16 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek.

Menderes’te Yörük Şenliği zamanı

13 Eylül 2017 12:01


Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına çalışmalar gerçekleştiren Menderes Belediyesi, 16 Eylül Cumartesi günü Oğlananası Yörük Şenliği düzenleyecek. Oğlananası Yörükler Derneğiyle birlikte ilk kez düzenlenecek etkinlikte gün boyu yörük kültürünün en güzel örnekleri sunulacak.



Tam gün etkinlik


Kortej yürüyüşüyle başlayacak Oğlananası Yörük Şenliği’nde, saz ekibi ve zeybek oyunlarının yanı sıra davul zurna ekibinin de gösterisi olacak. Keşkek ve pilav ikramının yapılacağı şenlikte halk müziği coşkusu da yaşanacak. Türk halk müziğinin önemli isimleri Gülseren Kılınç Aygün, Nebi Yaşar ve Tahsin Duru söyleyecekleri türküleriyle unutulmayacak bir gün yaşatacak.



"Kültürümüzü yaşatıyoruz"


Yörük kültürünün bir milletin temeli, Türk’ün yaşam biçimi olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Yörük diyarı Menderes’te, kültürün yaşatılması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Oğlananası Mahallemiz’de yörük şenliğimizin ilkini düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle amacımız gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak. Bu kapsamda Cumartesi günü gerçekleşecek ve tüm gün boyunca sürecek etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.




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