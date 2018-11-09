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Menderes'teki gençlik merkezi yükseliyor

İzmir’in Menderes ilçesinde, 5 bin 587 metrekare alan üzerine yapılacak ve 3 milyon liraya mal olacak gençlik merkezinin binası tüm hızıyla yükseliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 5 bin 587 metrekare alan üzerine yapılacak ve 3 milyon liraya mal olacak gençlik merkezinin binası tüm hızıyla yükseliyor.


Menderes Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle ilçeye kazandıracağı gençlik merkezinde çalışmalar hızla devam ediyor. Barbaros Mahallesi'ne kazandırılacak ve 3 milyon liraya mal olacak projenin Menderes'te bir ilk olacağı ifade edilirken, merkezin 5 bin 587 metrekare olduğu öğrenildi. Gençler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü projede; açık ve kapalı basketbol sahaları, derslikler, seminer salonları, kütüphane, eğitim odaları da bulunuyor.


Menderes'te herkesin sesi olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıktığımız yolculuğumuz devam ediyor. Halı sahası dahi bulunmayan ilçemiz bizim dönemimizle birlikte spor komplekslerine, sosyal tesislere kavuştu. Hizmet kervanımıza gençlik merkezini de ekledik. Menderes Gençlik Merkezi ile gençlerimize yeni bir sosyal alanı daha kazandırmış olacağız. Projemizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayıp projemizi Menderes'imize kazandırmış olacağız" dedi.

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