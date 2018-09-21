İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mendil satıcısı, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde trafik lambalarında mendil satan bir adam, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik lambalarında mendil satan bir adam, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'da bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağı mendil satan bir adam, Yaşar A. idaresindeki 35 HA 2425 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mendil satıcısının üzerinden kimlik çıkmadı. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.