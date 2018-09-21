Mendil satıcısı, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik lambalarında mendil satan bir adam, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'da bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağı mendil satan bir adam, Yaşar A. idaresindeki 35 HA 2425 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede talihsiz vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede mendil satıcısının üzerinden kimlik çıkmadı. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.