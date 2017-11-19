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19 Kasım 2017 17:37

Menemen Masterler:1- Aliağa Masterler: 2

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Ege Grubunda mücadele eden Menemen Masterler, konuk etiği Aliağa Masterlera 2-1 yenildi.

Menemen Masterler:1- Aliağa Masterler: 2

19 Kasım 2017 17:37


Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) 4 .haftasında Emiralem Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı lacivertli ev sahibi takım oyuncusunun attığı golle maçın ilk devresi Menemen Masterler 1-0 skorla üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise, Zeki ile Polat’nın attığı golle skoru 2-1 yapan konuk ekip, sahadan galip ayrılan taraf oldu.


Ayrıca Ege Masterler Ligi 1 Grup karşılaşmasında, 9 Eylül Masterlerı kendi sahasında konuk eden Aliağa Gücü Masterler 2-1 yendi.




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