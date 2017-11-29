Menemen’de Kızılay’a büyük ilgi

Menemen Cumhuriyet Meydanına gelen Kızılay’a ait gezici kan bağışı otobüsü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, görevliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Kan vermenin vatandaşlık görevlilerin arasında olduğunu söyleyen Menemenliler, bu etkinliğin devamlı olmasını istedi.

Kan vermek için sırada bekleyen Menemenli Kenan Ataiz, vatandaşlık görevini getirmek için geldiğini belirterek, “Düzenli kan veren vatandaşlardan biriyim. Kan vermenin çok önemli olduğunu biliyorum. Sağlık durumu iyi vatandaşlarımızın kan vermemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Kan vermek için sırada bekleyen Tekin Çavuşoğlu ise kan vermenin kan ihtiyacı olan hastaların hayatını kurtaracağını dile getirdi.

Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında, 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kilogram üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllülerin bağış yapabileceği dile getirildi.