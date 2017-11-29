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29 Kasım 2017 13:14

Menemen’de Kızılay’a büyük ilgi

Türk Kızılayı’nın ülkedeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için başlattığı ’güvenli kan temini’ programı kapsamında, Menemen’e gelen gezici kan bağışı otobüsüne vatandaşlar tarafından ilgi yoğun oldu.

Menemen’de Kızılay’a büyük ilgi

29 Kasım 2017 13:14


Menemen Cumhuriyet Meydanına gelen Kızılay’a ait gezici kan bağışı otobüsü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, görevliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Kan vermenin vatandaşlık görevlilerin arasında olduğunu söyleyen Menemenliler, bu etkinliğin devamlı olmasını istedi.


Kan vermek için sırada bekleyen Menemenli Kenan Ataiz, vatandaşlık görevini getirmek için geldiğini belirterek, “Düzenli kan veren vatandaşlardan biriyim. Kan vermenin çok önemli olduğunu biliyorum. Sağlık durumu iyi vatandaşlarımızın kan vermemelerini tavsiye ediyorum” dedi.


Kan vermek için sırada bekleyen Tekin Çavuşoğlu ise kan vermenin kan ihtiyacı olan hastaların hayatını kurtaracağını dile getirdi.


Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında, 18-65 yaş arasında, ağırlığı 50 kilogram üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllülerin bağış yapabileceği dile getirildi.




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