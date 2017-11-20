Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 14:19

Menemen’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

İzmir’in Menemen ilçesinde bir otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Menemen’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

20 Kasım 2017 14:19


Kaza, sabah saatlerinde Menemen girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa’dan Menemen istikametine seyir eden A.K. yönetimindeki 45 M 6623 plakalı otomobil, Maltepe Kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Bahadır Şirin (62) isimli yaşlı adama çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şirin’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi otopsi için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç