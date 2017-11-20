Menemen’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Menemen girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa’dan Menemen istikametine seyir eden A.K. yönetimindeki 45 M 6623 plakalı otomobil, Maltepe Kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Bahadır Şirin (62) isimli yaşlı adama çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şirin’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi otopsi için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.