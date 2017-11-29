Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:29

Menemenli çiftçiler için “erken uyarı” sistemi kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiler için “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”ni Menemen’de hayata geçirdi.

Menemenli çiftçiler için “erken uyarı” sistemi kuruldu

29 Kasım 2017 13:29

Menemen’deki üreticilere yönelik olarak başlatılan uygulamada, çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları ile don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haber veriliyor.


Menemenli üreticiler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Menemen Ziraat Odasında düzenlenen seminerle çiftçilere anlatıldı. Seminer sonrasında açıklamada bulundan Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, ilçede yaşayan çiftçilere tarım konusunda devamlı eğitim verdiklerini söyleyerek, “Yeniden yapılanmanın gerektiğini inanıyoruz. Bu yüzden odamız bütün çalışmalarını yeni tarım teknolojileri, teknikleri ve insan sağlığına faydalı, zarar vermeyen tarım teknikleri geliştirmek üzere sürekli eğitimler yapıyoruz. Tarım topraklarımızı korumak için çaba sarf ediyoruz. Bu konu ilgili eğitimler yapıyoruz” diye konuştu.


2018 yılının Türkiye’de yerli tohum yıllı olmasını istediklerini de kaydeden Karagöl, “Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve ekilmesini istiyoruz. Çünkü ülkemiz teknolojiyi yakaladı. Bu yabancı ülkelere ait büyük şirketlerin ürettiği pamuk, mısır, susam, ayçiçeği tohumları artık yurdumuzda üretiyoruz. Artık kendi tohumumuzu hem kendimiz kullanacağımızı, hem de yurtdışına satmaya başladığımızı insanlarımıza öğretmemiz lazım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç