Menemenli çiftçiler için “erken uyarı” sistemi kuruldu

Menemen’deki üreticilere yönelik olarak başlatılan uygulamada, çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları ile don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haber veriliyor.

Menemenli üreticiler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, Menemen Ziraat Odasında düzenlenen seminerle çiftçilere anlatıldı. Seminer sonrasında açıklamada bulundan Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, ilçede yaşayan çiftçilere tarım konusunda devamlı eğitim verdiklerini söyleyerek, “Yeniden yapılanmanın gerektiğini inanıyoruz. Bu yüzden odamız bütün çalışmalarını yeni tarım teknolojileri, teknikleri ve insan sağlığına faydalı, zarar vermeyen tarım teknikleri geliştirmek üzere sürekli eğitimler yapıyoruz. Tarım topraklarımızı korumak için çaba sarf ediyoruz. Bu konu ilgili eğitimler yapıyoruz” diye konuştu.

2018 yılının Türkiye’de yerli tohum yıllı olmasını istediklerini de kaydeden Karagöl, “Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve ekilmesini istiyoruz. Çünkü ülkemiz teknolojiyi yakaladı. Bu yabancı ülkelere ait büyük şirketlerin ürettiği pamuk, mısır, susam, ayçiçeği tohumları artık yurdumuzda üretiyoruz. Artık kendi tohumumuzu hem kendimiz kullanacağımızı, hem de yurtdışına satmaya başladığımızı insanlarımıza öğretmemiz lazım” dedi.