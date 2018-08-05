Merve Özbey İzmirli hayranlarıyla buluştu

Merve Özbey’in İzmir’deki konserinde Forum Bornova’yı dolduran ziyaretçilerle şarkılarını seslendirdi. Şarkılarından sıkça söz ettiren genç yıldız, dillerden düşmeyen parçalarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Sevilen sanatçı Merve Özbey, Forum Bornova Geleneksel Yaz Akşamı Konserleri kapsamında 21.30’ da başlayan konserinde yoğun ilgi gördü. Bu özel akşamda hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, İzmirlilere geniş bir repertuvarda sundu. "Helal Ettim", "Duman", "Yaş Hikayesi" gibi müzik listelerinin başında bulunan pek çok şarkısı bulunan ünlü sanatçı Merve Özbey, romantik ve hareketli parçalarla Forum Bornova ziyaretçilerine keyifli bir akşam yaşattı.